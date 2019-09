Invaller Miyoshi knalt Antwerp in slot voorbij Anderlecht, dat achterblijft met 5 op 21 SJH/XC

15 september 2019

16u20 104 Anderlecht AND AND 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp pakte net als in play-off 1 vorig seizoen de drie punten op Anderlecht. De thuisploeg had het betere van het spel, maar Antwerp speelde de beste kansen bij mekaar. Na rood voor Lokonga, besliste invaller Miyoshi de match in het voordeel van de Great Old.

Was het een spelletje blufpoker? Of raakte Defour in de laatste 24 uur voor de wedstrijd plots miraculeus wedstrijdfit? Feit is dat hij tegen alle verwachtingen in - en tegelijk ook tegen alle voetbalwetten in - gewoon aan de aftrap stond in het Astridpark. De 31-jarige middenvelder na een zomer van blessures en zonder enige speelminuut zomaar aan een topper tegen Anderlecht laten beginnen, is hoe dan ook een risico.

Bij paars-wit probeerde Kompany deze keer Chadli als diepe spits uit. De Brusselaars waren baas in de eerste helft. De combinaties liepen vlot, de ruimtes werden gretig bespeeld. Alleen stond er bij Antwerp een centraal verdedigingsduo dat het meeste gevaar onschadelijk maakte. Vlap kon trappen na een aflegger van Chadli, maar zijn poging ging een metertje naast. Dichter kwam Anderlecht niet bij een goal in de eerste periode. Het was opmerkelijk agressiever dan de Great Old en klokte na een halfuur spelen af op 59 procent balbezit, maar écht doelgevaar was er weinig.

Antwerp werd lichtjes overspoeld en vond de ideale uitbraak niet. Na balverlies van Cobbaut en Sandler lagen er mogelijkheden, maar eerst Mbokani en daarna Haroun speelden het niet goed uit. Intussen had Defour zich de woede van het thuispubliek al op de hals gehaald na een gele kaart voor een overtreding op Vlap. Bölöni bedacht hem met een rol als waakhond voor Verschaeren. De tiener van Anderlecht koos opvallend hoog positie waardoor Defour van te ver moest komen om echt iets te kunnen betekenen. Zijn gebrek aan wedstrijdritme kon hij maar moeilijk camoufleren. Heel even flirtte hij zelfs met een tweede gele kaart. Anderlecht bleef domineren en komen, maar het was wachten op een ingeving.

Meteen na rust was de beste kant van de match voor Antwerp. Buta bracht voor, maar Refaelov trapte van dichtbij met zijn mindere linker in de handen van Van Crombrugge. Plots kwamen er gevaarlijke momentjes voor de kooi van Anderlecht. De thuisploeg betaalde nieuw naïef balverlies – deze keer was het Saelemaekers – cash. Mbokani vond Refaelov, die trapte op Van Crombrugge, maar werkte zelf zijn rebound binnen. Zo stond het plots 0-1, al het Anderlechtse balbezit ten spijt.

Een beetje uit het niets klom Anderlecht op gelijke hoogte. Een lange bal van Sandler en Chadli schampte het leer nog even met zijn kruin. Genoeg om Bolat te verrassen. Antwerp sloeg bijna meteen terug, maar Van Crombrugge hield eerst Refaelov en dan Mirallas van de 1-2. Vooral op die tweede kans verrichtte de keeper van paars-wit een klein mirakeltje.

Met nog een kwartiertje te gaan, pakte Lokonga zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Anderlecht met tien en het werd bijna nog erger. Haroun kopte de vrije trap van Refaelov tegen de staak. Anderlecht ontsnapte opnieuw. Antwerp deed te weinig met de mogelijkheden die het vergaarde. Tot de ingevallen Miyoshi zijn moment gekomen achtte. Vlap werkte slecht weg en de Japanner kon twee keer uithalen. Zijn tweede poging week nog af op Gerkens en verdween zo achter Van Crombrugge in doel. Zo duikt Antwerp opnieuw de top zes in. Anderlecht blijft met 5 op 21 achter.