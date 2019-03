Ingreep na nieuwe farce: voortaan mag videoref vierde scheidsrechter... bellen Niels Vleminckx

12 maart 2019

08u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League De Pro League is geïrriteerd over de technische mankementen van de videoref. Om de communicatie tussen VAR en arbiters te garanderen, mag de vierde ref voortaan een gsm op zak hebben.

Zondag kende ref Bert Put een zuivere goal van Samatta niet toe. De VAR kon niet ingrijpen omdat de communicatielijn met de scheidsrechter op het veld was weggevallen. “Het is al de tweede keer dat dat dit seizoen is gebeurd. Laat ons eerlijk zijn: dat is twee keer te veel”, zegt een bron binnen de Pro League. Ook vorig seizoen ging de communicatielijn meermaals de mist in. “Eigenlijk is het onaanvaardbaar. Maar we mogen niet vergeten dat de technologie ons ook al diensten heeft bewezen.”

