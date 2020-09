Ingevallen Refaelov loodst Antwerp met héérlijke vrije trap voorbij Kortrijk: “Er staat nergens in mijn contract dat ik moet starten” YP/MVS

25 september 2020

22u36 10 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 3 ANT ANT Antwerp

‘t Heeft - net als tegen STVV (2-3) - alweer héél wat voeten in de aarde gehad, maar Antwerp heeft vanavond met 1-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Nochtans kon de partij niet slechter beginnen voor de mannen van Ivan Leko, want na zowat drie minuten spelen had Mboyo de thuisploeg al op voorsprong gebracht na zwak verdedigen bij de Great Old. ‘t Was pas na de rust, en met de inbreng van Lior Refaelov, dat die de rug kon rechten. Eerst verschalkte Sainsbury onder druk van Mbokani zijn eigen doelman Jakubech, het laatste woord was voor de Israëlische invaller zelf. Met een -zelf afgedwongen- vrije trap nam hij de Kortrijkse portier een tweede keer te grazen - héérlijke goal, waarna hij ging vieren met assistent-coach Rudi Cossey. Helemaal in het slot bood Nsimba Mbokani nog de 1-3 aan. 11 op 21 voor Antwerp dus, da’s één puntje meer dan de tegenstander van vanavond.

Lior Refaelov: “Er staat nergens in mijn contract dat ik altijd moet starten”

Voor het eerst sinds 2 november 2019 zag Lior Refaelov in een competitiewedstrijd nog eens op de bank. Even wennen dus voor de Israëliër, die het achteraf wel sportief opnam. Al zat z’n prachtgoal daar ongetwijfeld voor veel tussen.

“Het is nog een erg lang seizoen, ik wil hier geen drama van maken”, vertelde hij ons. “En geef toe, het belangrijkste is toch dat ik mee de match help beslissen, niet? Trouwens, er staat nergens in mijn contract dat ik altijd moet starten.” De kwinkslag zei alles, de lont uit het kruitvat. “Ik zou hier elke week willen spelen”, ging hij verder”, want ik scoorde hier de laatste matchen altijd. Dit was een mooie. De wind was heel sterk, het was eigenlijk iets te ver om te schieten zoals ik normaal zou doen. Ik maakte gebruik van de wind. Na m’n goal liep ik naar Rudi (Cossey, assisstent-coach van Antwerp, red.) omdat hij vlak voor m’n invalbeurt zei dat ik de winning goal zou maken.”

“Deze zege doet deugd. We moeten blijven focussen op ons voetbal. Opbouwen, niet zomaar wild wegtrappen. Er is nog wat kwaliteit nodig om dat beter te doen”, vroeg ook Refaelov om nieuwe spelers. “Anderzijds vraag ik ook geduld aan de fans. Blijf ons steunen, ook al is het resultaat er niet altijd. De club is aan het groeien en dit is de manier waarop dat moet.”

Birger Verstraete: “Kritisch voor mezelf”

De schorsing is uitgezeten, het strafbankje mag aan de kant. Birger Verstraete mocht in de tweede helft invallen bij de Royal Antwerp FC en deed mee de match kantelen. Iets wat hem zichtbaar deugd deed.

“Ik heb voor het eerst bij Antwerp het gevoel dat ik de ploeg iets kon bijbrengen”, gaf hij toe. “Ik heb niet mijn beste matchen achter de rug en da’s best frustrerend. Ik was niet de Birger die ik normaal ben. Ik voelde dat en dat neem je toch mee. Daarom ook dat ik nu zo blij ben. Ik ben kritisch voor mezelf, maar nu was het goed. Ook al kan het natuurlijk nog veel beter, we zijn op goede weg. Misschien leg ik mezelf iets te veel druk op? Het is aanpassen, in een nieuwe club. Daarom dat het zo’n deugd doet om te winnen en de match mee te doen kantelen. Ik was al eventjes op zoek naar dat gevoel.”

