In Vanhaezebroucks hoofd rezen de voorbije dagen nóóit twijfels: "Deze groep zit niet in een crisis. En ik ook niet" Pieter-Jan Calcoen

24 september 2018

08u33 0 Jupiler Pro League Zijn kapsel-dat-nooit-wijzigt lag zelfs even in de war: zó door het dolle heen was Hein Vanhaezebrouck. "Crisis. Crisis. Crisis. We hebben zopas de crisis vermeden, toch?"

Als Hein Vanhaezebrouck zulke toon aanslaat - met een brede glimlach op het gezicht -, weten we inmiddels dat hij ironisch is. Hein lachte: "Je kent me, hé."

"Deze groep zit níet in een crisis", vervolgde hij. "En ik ook niet. Júllie spreken over een crisis - 't is een woord dat vlotjes wordt bovengehaald. De werkelijkheid is dat we de voorbije weken punten verloren hebben die we niet hoefden te verliezen. Op Club hadden we een punt kunnen pakken, op Racing Genk móeten pakken. De tweede helft tegen Antwerp was wel slécht - dat wil ik hier niet meer zien. En Trnava... Pfff."

"Onszelf eindelijk beloond"

Nu zag Vanhaezebrouck evenwel een ander Anderlecht. Ten eerste qua mentaliteit. "Voortdurend zijn we blíjven duwen. Tegen Trnava was het te platjes. Ik heb mijn spelers daarop gewezen, ik miste de drang om tot het uiterste te gaan. Bij de rust heb ik dat nogmaals herhaald: dat het eigenlijk wel goed was, maar dat we onszelf nu eindelijk eens moesten belonen door te pushen tot het eind. Dat is ons gelukt. Chapeau."

Qua voetbal was het evenmin te vergelijken. Morioka is God de Vader niet, maar de Japanner was aanwezig als link tussen de aanval en het middenveld. "Zeker niet alles was perfect", analyseerde Hein. "Al vond ik wel dat we tussen de linies beter voetbalden. Ook waren er infiltraties - Gerkens voor de rust, Morioka erna. Ik ben dus niet ontevreden. Het neemt niet weg dat het met twee spitsen ook nog kan."

Voorts was Vanhaezebrouck happy over de stilstaande fases - veelal van de voet van aanvoerder Adrien Trebel. "De laatste weken waren die dramatisch, maar nu hebben we ze wel benut. Als die scherp getrapt worden, hebben wij ook jongens die gevaarlijk kunnen zijn met het hoofd. Buba (Sanneh, red.) heeft bijvoorbeeld een goeie detente - hij zal er nog maken -, net als Bornauw en Vranjes. Hun sprongkracht is straf."

Daarnaast een opsteker: de prestatie van de invallers, Zakaria Bakkali op kop. "Alleen moet hij nog leren dat hij in de middencirkel geen onnodige energie moet verspillen. Vooraan moet hij zijn acties maken - dan kan hij beslissend zijn. 'Zak' zal dat wel oppikken. Ik snapte trouwens het fluitconcert niet toen ik Amuzu naar de kant haalde. Hij had krampen. Dat kan ik toch moeilijk duidelijk maken via een bordje?"

Ondanks de winst: het klimaat op RSCA blijft woelig. Eén nederlaag en de sfeer kan zo weer omslaan. "Als je verliest tegen Union in de beker is het weer miserie", besefte ook Hein. "Dat mag niet gebeuren. In het recente verleden heeft Anderlecht zich wel eens laten verrassen tegen kleine teams, maar we móeten donderdag doorgaan."

Bouwproces

Intern valt echter te horen dat Vanhaezebrouck op zijn hoede is voor Union - 't zou naar verluidt geen ongevaarlijke tegenstander zijn. Hetzelfde geldt voor STVV. "De verrassing van het seizoensbegin. En toch ook niet: ik heb veel respect voor Brys. STVV wordt een serieuze test." Nadien wacht Dinamo Zagreb. "Misschien de beste ploeg van de Europa League, gezien die 4-1 tegen Fenerbahçe. Weet je, ik ben tevreden over onze progressie - we zijn aan het bouwen -, maar... (zwijgt even) De komende matchen zullen richtinggevend zijn om te zien hoe snel we kunnen meedoen."

Restte één vraag: heeft Hein Vanhaezebrouck de voorbije dagen aan zichzelf of zijn positie getwijfeld? Met preses Marc Coucke kun je namelijk alles verwachten.

Hein glimlachte eens: "Ik dacht dat je me kende, maar als je zulke vragen stelt..."

Voor Vanhaezebrouck was het inderdaad nooit crisis...