In top 10 aller tijden: Overmeire rondt kaap van 400 wedstrijden in België Michaël Vergauwen

Sinds de invoering van profvoetbal in ons land, in 1974, zal Killian Overmeire, kapitein van Sporting Lokeren, vanavond tegen Waasland-Beveren, de 10de speler zijn die de kaap van 400 competitiewedstrijden voor één team rondt. Recordhouder all time is Franky Van der Elst, die tussen 1984 en 1999 liefst 465 matchen voor Club Brugge speelde. Marc Millecamps -derde- komt aan 554 matchen voor Waregem, maar daarvan speelde hij er 108 voor de voetbalhervorming. In de top tien naast Overmeire nog één andere speler die op dit moment nog actief is: Olivier Deschacht.

De top 10

1. Franky Van der Elst (Club Brugge, 1984-1999) 465

2. Bouke Hoogenboom (Lokeren, 1974-1988) 449

3. Marc Millecamps (Waregem, 1974-1988) 446

4. Olivier Deschacht (Anderlecht, 2001-...) 441

5. Dany Verlinden (Club Brugge, 1988-2001) 443

6. Bernard Wégria (FC Luik, 1997-1995) 432

7. Gert Verheyen (Club Brugge, 1992-2006) 415

8. Rudy Smidts (Antwerp, 1984-1997) 409

9. Jan Ceulemans (Club Brugge, 1978-1992) 407

10. Killian Overmeire (Lokeren, 2003-...) 400

