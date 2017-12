In top 10 aller tijden: Overmeire rondt kaap van 400 wedstrijden in België Michaël Vergauwen

09u00 0 Photo News Jupiler Pro League 400. Viérhonderd. Dat is het aantal competitiematchen dat Killian Overmeire na vanavond op de teller heeft staan bij Sporting Lokeren. "Hopelijk is dit geen eindpunt", vertelt hij ons.

Dienstmededeling voor Sporting Lokeren: zet Killian Overmeire vanavond niét in de bloemetjes voor de match. Geen huldiging, geen applaus. Hou het tot ná de match. 't Is niet ons voorstel, maar op verzoek van Overmeire zelf.

"'k Wil er inderdaad liever niet te veel aandacht aan besteden, ik ben een bijgelovige mens", vertelt hij ons. "Alle vorige jubilea die ik had, waren nooit een succes. Die bloemen mogen dus zeker, maar pas na de wedstrijd, voor de ploeg, als we winnen."

"Mochten ze me bij het begin van mijn carrière gezegd hebben dat ik 400 wedstrijden zou spelen voor Lokeren in eerste klasse: wow. Ik had meteen getekend", gaat hij verder. "Het is natuurlijk maar een getal en ik ben er niet zo mee bezig, ik wist het niet als jij me het niet zou zeggen, maar ergens ben ik er natuurlijk ook wel trots op. Hopelijk is dit geen eindpunt en eindig ik uiteindelijk zo hoog mogelijk in dat mooie lijstje."

Photo News

Wedstrijdritme

En dat was het laatste wat Overmeire kwijt wou over die mijlpaal. Logisch ook, als je het seizoen van Lokeren tot dusver bekijkt. "Het is inderdaad ook niet het moment om er veel mee bezig te zijn nu. Ik ben veel meer bezig met de situatie waarin we nu zitten en hoe er zo snel mogelijk uit te raken. Dat gaat mij veel meer deugd doen dan die 400. We willen zo snel mogelijk wegraken onderin. De komende drie matchen worden cruciaal, te beginnen met die tegen Waasland-Beveren. Da's de belangrijkste van al."

Overmeire is maar wat blij dat hij er vanavond weer bij is. "Ik voel me goed, hout vasthouden", besluit hij. "Jammer dat ik maandag geen 45 minuten kon spelen met de beloften (die wedstrijd werd afgelast door de sneeuwval, red). Maar het is nu zo, het zal moeten lukken zonder dat beetje extra wedstrijdritme", besluit de Lokerse kapitein.

BELGA

De top 10

Sinds de invoering van profvoetbal in ons land, in 1974, zal Overmeire de 10de speler zijn die de kaap van 400 competitiewedstrijden voor één team rondt. Recordhouder all time is Franky Van der Elst, die tussen 1984 en 1999 liefst 465 matchen voor Club Brugge speelde. Marc Millecamps -derde- komt aan 554 matchen voor Waregem, maar daarvan speelde hij er 108 voor de voetbalhervorming. In de top tien naast Overmeire nog één andere speler die op dit moment nog actief is: Olivier Deschacht.

1. Franky Van der Elst (Club Brugge, 1984-1999) 465

2. Bouke Hoogenboom (Lokeren, 1974-1988) 449

3. Marc Millecamps (Waregem, 1974-1988) 446

4. Olivier Deschacht (Anderlecht, 2001-...) 441

5. Dany Verlinden (Club Brugge, 1988-2001) 443

6. Bernard Wégria (FC Luik, 1997-1995) 432

7. Gert Verheyen (Club Brugge, 1992-2006) 415

8. Rudy Smidts (Antwerp, 1984-1997) 409

9. Jan Ceulemans (Club Brugge, 1978-1992) 407

10. Killian Overmeire (Lokeren, 2003-...) 400

rv