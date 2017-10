In de categorie: 'die maakte mijn oma zelfs nog'. Teodorczyk laat huizenhoge kans liggen Mike De Beck

Het was weer niet het avondje van Lukasz Teodorczyk. De Pool die vorig seizoen met de ogen toe wist te scoren, kende weer een frustrerende wedstrijd. Vroeg in de partij tegen Zulte Waregem zorgde Stanciu voor het goede voorbereidende werk. De spits moest enkel en alleen maar de uitstekende voorzet in de kleine rechthoek tegen de netten duwen. En dat voor een open goal. Teodorczyk kreeg het echter nog voor mekaar om de enorme kans over de kooi te schieten. Een misser van formaat.