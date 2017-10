In afwachting van de nieuwe kapitein: Balette, Thijs en Van Renterghem leiden ochtendtraining AA Gent Manu Henry

12u33 0 In afwachting van Yves Vanderhaeghe leidde Peter Balette samen met Bernd Thys en Bart Van Renterghem deze voormiddag de training bij AA Gent

Het kan snel gaan in het voetbal. Gisteren bedankte Yves Vanderhaeghe nog voor een rol als T2 bij Anderlecht, vandaag wordt hij voorgesteld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. In afwachting van de komst van de West-Vlaamse coach namen assistenten Peter Balette, Bernd Thijs en Bart Van Renterghem deze voormiddag de honneurs waar op training.



Het trio Balette-Thijs-Van Rentherghem stoomde de spelersgroep afgelopen week al klaar voor de 'Slag om Vlaanderen' tegen Club Brugge. Gent verloor dan wel in het Jan Breydelstadion, de Buffalo's deden het er bij wijlen niet onaardig. Dat zal ook kersvers coach Yves Vanderhaeghe, die straks om 16u15 officieel wordt voorgesteld, niet zijn ontgaan.