Iedereen ref: Buffalo-fans delen tijdens ludieke protestactie zelf kaarten uit GVS

04 mei 2018

21u14 0 Jupiler Pro League AA Gent voelde zich de voorbije weken meermaals bekocht, vooral de videoref moest het enkele keren stevig ontgelden. Bij de Buffalo's bedachten ze voor het treffen met Charleroi dan ook een ludieke protestactie om hun ongenoegen te uiten.

Op elk zitje lag namelijk een gele en rode kaart klaar, waardoor de fans zelf voor scheidsrechter konden spelen. Bovendien lieten enkele spandoeken weinig aan de verbeelding over. Met "Heb vertrouwen in u zelve, niet in de VAR", "Corruptie of onkunde?" en "Video Amateur Referee" was de boodschap glashelder.

16' Op het veld gebeurt er voorlopig niet te veel. Ernaast hebben onze supporters hun eigen gele en rode kaarten meegenomen. Kwestie van te kunnen communiceren als de oortjes het niet doen... 😉 #GntCha pic.twitter.com/9vJwKuxx4r KAA Gent(@ KAAGent) link