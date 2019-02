Huisanalist Marc Degryse ontleedt de kraker van zondag in Jan Breydel: “Genk wordt gewoon kampioen, denk ik” Stephan Keygnaert en Niels Poissonnier

16 februari 2019

07u00 0 Jupiler Pro League “Ik moet acteur worden”, grapt Marc Degryse tijdens de fotosessie in de tribunes van Jan Breydel, komende zondag het toneel voor de kraker tussen Club Brugge en Racing Genk, door Ivan Leko uitgeroepen tot “de strijd om wie de beste ploeg van België is.” Marc is duidelijk: “Leko moet zich aan de resultaten houden - Genk is de beste, en zij zouden de verdiende kampioen zijn.” Zijn analyse.

“Vijfenveertig minuten voetbal hebben in één klap mijn mening over Club Brugge grondig veranderd. Aan de rust van de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg had ik een bijzonder somber beeld van de toestand van Club. Ik miste vertrouwen en overtuiging. De sleutel lag bij Ivan Leko. Ik heb de voorbije maanden meer dan één keer mijn wenkbrauwen gefronst bij zijn keuzes. Zo ben ik nooit fan geweest van Amrabat in de defensie. Tegen Zulte Waregem en in Waasland-Beveren wachtte hij veel te lang om in te grijpen. Zijn management in de rust tegen Salzburg was daarom cruciaal. Maar Leko stelde orde op zaken. Meteen Diatta en Poulain inbrengen, was de juiste zet. Dat-ie daarna op de persconferentie in zijn euforie ging roepen dat Club Brugge nog steeds de beste ploeg van België blijft, vond ik onterecht. Ik weet wel, het is zoals discussiëren over een vrouw - smaken verschillen . Maar je moet je wel aan de resultaten houden. Racing Genk is dit seizoen de beste ploeg, punt uit.”

