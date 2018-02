Hou Standard maar in het oog in de race voor play-off 1. They are coming Redactie

03 februari 2018

19u56 0 Jupiler Pro League Een eerste uitzege sinds november. Standard klopte een zwak Lokeren op Daknam. Daarvoor moesten ze niet eens heel diep gaan.

Een kwartiertje stilleven op Daknam. Het leek wel een wedstrijd in play-off 2. Eentje waar niets meer op het spel stond. Voetbal aan een slakkengangetje. Lokeren kon niet, Standard wou niet. Een groot verschil met hun wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge waar het vuur erin zat vanaf de eerste minuut. Maar na dat eerste kwartier namen de Rouches dan toch het initiatief. Een kopbal van Luyindama werd voor de lijn weggehaald, een poging van Mpoku ging via een verdediger naast.

Duidelijk overwicht voor de bezoekers die op het halfuur ook goede kansen bij mekaar voetbalden. Een vrije trap van Mpoku werd weggebokst door Verhulst en opnieuw Mpoku struikelde over zijn eigen voeten. Stuntelig, hij had de bal maar binnen te tikken. En Verhulst had een knappe redding in huis op een kopbal van Sá. Standard had een ontgoochelend Lokeren in een wurggreep en kwam vijf minuten voor de rust dan toch eindelijk op voorsprong. Emond gleed binnen nadat hij eerst op de paal trapte. Cimirot had er 0-2 van moeten maken, vanuit een schuine hoek mikte de Bosnische middenvelder op Verhulst – de enige op niveau bij de thuisploeg. Een verdiende voorsprong voor de Rouches, al had die groter kunnen en moeten zijn. Gebrek aan efficiëntie.

Ach, Lokeren. Geen enkel schot op doel voor de rust, 39% balbezit. De mokkende Peter Maes voor zijn dug-out was veruit het interessantste. Je moet het hem nageven, hij heeft het vuur wél nog in zich. Hij zag ook een iets beter Lokeren in de tweede helft. Met een eerste schot tussen de palen twintig minuten voor tijd. Terki verlengde een vrije trap in de handen van Ochoa. Warmbloedige Mexicaan, verkleumd op Daknam. Standard deed enkel het hoogstnodige. Controleren en af en toe tegenprikken. Een doelpunt van Sá werd terecht afgekeurd voor buitenspel, Verhulst pakte een knal van Emond. Ze werkten hun wedstrijd af op ‘ralenti’, met het rempedaal ingeduwd. Carcela mocht invallen, Cop zette nog een strafschop om in het slot. De rode kaart voor Terki was een voetnoot, net als de 0-3 van Marin. Hou Standard maar in het oog in de race voor play-off 1. They are coming.