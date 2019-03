Hopen op gerechtigheid, goden en goeie refs: 4 trainers in laatste rechte lijn hopend op 3 play-off 1-tickets PJC/RN/SJH/FDZ

09 maart 2019

08u51 0 Jupiler Pro League Simpel concept. Vier coaches - die van Standard, STVV, Anderlecht en AA Gent - in vijf vragen over één doel: play-off 1. Eén van hen wordt de ongelukkige. “We zouden play-off 1 alleszins verdienen”, vindt zowat elke coach.

Jupiler Pro League De vijf vragen:

Jupiler Pro League 1. Waarom haalt uw ploeg play-off 1?

Jupiler Pro League 2. Wat zijn de grootste gevaren?

Jupiler Pro League 3. Valt de beslissing op de slotspeeldag?

Jupiler Pro League 4. Is het seizoen mislukt als u naast play-off 1 grijpt?

Jupiler Pro League 5. Zal u uw ploeg nog kunnen opladen voor play-off 2?

Michel Preud’homme (Standard): “We verdienen onze plaats bij de eerste zes”

“Eerst en vooral: mochten we slagen, zou het verdiend zijn. Het is nu aan ons, we moeten het afwerken. Op sommige momenten stonden we in een goede positie in het klassement. Maar het blijft een groot gevecht. Ik vind wel: we toonden dat we onze plaats hebben in play-off 1. Maar je moet het als club nog altijd doen en dat is niet simpel. Hopelijk kunnen we de klus afmaken.”

