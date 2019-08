Hoogtepunten uit Cercle-Kortrijk: wereldgoal Ajagun zet remonte in Redactie

10 augustus 2019

Ondanks een vroege voorsprong kon Cercle andermaal geen punt halen. Even leek het 2-0 voor te komen maar de VAR deed het doelpunt voor een voorafgaande fout afkeuren. Hannes Van Der Bruggen werd dan maar de man van de avond: eerst veroorzaakte hij het Cercle-doelpunt, dan had hij met een goal en een assist ruim aandeel in de eerste Kortrijkse zege.