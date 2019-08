Hoofdrol VAR bij eerste nederlaag Antwerp, Charleroi zegeviert na dol slot Kristof De Cnodder & Xander Crokaert

11 augustus 2019

19u58 6 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Geen derde competitiezege op rij voor Antwerp. Integendeel, de ploeg van trainer Laszlo Bölöni liep op het veld van Charleroi tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Charleroi pakte dan weer zijn eerste zege en over negentig minuten bekeken was dat niets eens onverdiend.

Laszlo Bölöni had aangekondigd dat hij tussen twee Europese matchen in zou roteren en hij hield woord. De Roemeen dropte maar liefst vijf andere spelers in de basis ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Plzen: De Laet, Batubinsika, Coopman, Baby en Hongla. Voor die laatste was het zijn debuut in de Belgische hoogste klasse. Aangename kennismaking trouwens, want de middenvelder uit Kameroen liet zien dat hij over een prima basistechniek beschikt.

Los daarvan leken de vijf wissels de schwung een beetje uit het Antwerpse spel te halen. Tijdens de eerste twee speeldagen kwam de Great Old flitsender voor de dag. Mbokani en De Laet zorgden in de eerste helft voor enig gevaar, maar de iets betere kansen waren aanvankelijk wel voor de thuisploeg. Met name Massimo Bruno kwam twee keer dicht bij een doelpunt. Eerst viel een afstandsschot van Bruno op de lat en wat later moest Antwerps doelman Bolat goed plat gaan op een schuiver van de winger.

Antwerp beschikt natuurlijk over andere wapens als het voetballend eens wat minder vlot loopt. Zo leidde een verre inworp van De Laet kort na de pauze bijna een goal van Baby in. De videoref zag tussendoor echter handspel van Sander Coopman en dus ging het rood-witte feestje niet door. Nauwelijks vijf minuten later kregen de mannen van de Bosuil een tweede koude douche, toen Fall aan de tweede paal een voorzet van Bruno in doel verwerkte.

De bezoekers moesten nu wel een tandje bij steken en dus haalde Bölöni vaste waarde Lior Refaelov van de bank. Een zet die vrijwel meteen rendeerde, want op aangeven van Mbokani hing de Israëlische spelmaker een kwartier voor tijd de bordjes in evenwicht. De VAR moest de fase nog wel even nakijken op buitenspel, maar er bleek geen vuiltje aan de lucht.

In het slot van de partij liet Antwerp alsnog een punt uit handen glippen. Beul van dienst was Charleroi’s invaller Jérémy Perbet. Eerst mikte de Franse sluipschutter nog een strafschop op Bolat, maar in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd was Perbet er als de kippen bij om een door Bolat geloste bal binnen te tikken. In blessuretijd werd de 3-1 van die andere invaller Henen nog afgekeurd, maar het deed er allemaal niet meer toe. De eerste winst van Charleroi was een feit, het eerste verlies van Antwerp ook.