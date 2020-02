Hollerbach keert na ziekte terug bij Moeskroen: "Gezondheid is het belangrijkste" Redactie

06 februari 2020

12u33

Bron: Belga 0 Moeskroen Bernd Hollerbach, de Duitse coach van Excel Moeskroen, die al sinds eind december niet meer op de club verscheen door ziekte, heeft donderdag een verklaring gegeven voor zijn afwezigheid.

Hollerbach, die met Moeskroen uitstekend aan het seizoen was begonnen, wordt tot het einde van het seizoen als T1 vervangen door Philippe Saint-Jean, die in Moeskroen hoofd van het opleidingscentrum Futurosport was en in het verleden ook al tweemaal als hoofdcoach fungeerde bij de Henegouwers. Hollerbach benadrukte in zijn communicatie dat "gezondheid het belangrijkste is en dat dat wel eens vergeten wordt in het voetbal".

"Eind december sloeg een virusinfectie met daaropvolgende longontsteking me helemaal knock-out", stak Hollerbach van wal. "Dat is de reden waarom ik sindsdien mijn rol als hoofdcoach bij Moeskroen niet meer kan invullen. Na onze sterke eerste seizoenshelft had ik natuurlijk heel graag verder gedaan. Maar gezond zijn is het belangrijkste in een mensenleven. Dat wordt wel eens vergeten in onze job. Daarom is, in overleg met de club, besloten dat ik een break neem om volledig te herstellen. Ik ben de club heel dankbaar voor haar steun en begrip en ik wens Philippe Saint-Jean en het hele team veel succes de komende weken. Het gaat stilaan beter met mij en ik keer zo als snel mogelijk terug bij de club.”

Philippe Saint-Jean: “We moeten onze vechtlust terugvinden”

Philippe Saint-Jean leidt al sinds dinsdag de trainingen bij ‘les Hurlus’. Zijn doel is om de vechtlust, die Hollerbach in het begin van het seizoen in het team had gepompt, terug te vinden. “De afwezigheid van Bernd deed natuurlijk vragen rijzen bij de spelers”, begon Saint-Jean bij zijn voorstelling. “Maar ik voel dat het nu beter gaat. Er wordt opnieuw beter getraind. Het moet nu de bedoeling zijn dat ook te brengen in wedstrijden. Dat was de voorbije maand niet het geval. We hebben geen makkelijk programma de komende weken, met drie moeilijke verplaatsingen (naar Zulte Waregem, Eupen en Antwerp, red.), maar we willen ons toch tonen. Ik wil terug het Moeskroen van de eerste seizoenshelft zien.”

Zaterdag wacht eerst nog een thuiswedstrijd voor Saint-Jean en zijn manschappen, tegen Oostende. De nieuwe coach verwacht dan al een sterke prestatie van zijn team. “Er zit zeker voldoende talent in onze selectie. Maar met talent alleen kom je er niet. De spelers zullen hun hoofd ervoor moeten leggen. Daar zit nog progressiemarge.”

Saint-Jean benadrukte tot slot ook nog eens zijn nieuwe job als een interimopdracht te beschouwen die hij aannam “als wederdienst voor het vertrouwen dat ik de voorbije jaren heb mogen ontvangen van de club en zijn supporters”.