Hoe relatie tussen Deschacht en Vanhaezebrouck verzuurde: de uppercut te veel? NIELS VLEMINCKX PIETER-JAN CALCOEN & JAN MOSSELMANS

15 februari 2018

03u00 1 Jupiler Pro League Zijn kwaliteit werd een gebrek: hij wil de beste zijn. Nu dat niet lukt, is ­Olivier ­Deschacht (36) onuitstaanbaar. ­Karakterschets van een eeuwige winnaar die zo alleen maar meer verliest.

Woensdag 7 februari, Brussel, ­Paleis 12. Olivier Deschacht wordt geacht Anderlecht te vertegenwoordigen op het gala van de Gouden Schoen, maar laat zich in laatste instantie verontschuldigen. De bijna 37-jarige verdediger ligt niet ziek in bed. Hij heeft geen plotse familiale verplichtingen. Deschacht heeft simpelweg geen zin om vrolijk te komen doen op de rode loper - dat vloekte met het fluogroen van de hesjes eerder op de dag. De verdeling van de ploegen op training had duidelijk gemaakt dat de verdediger op KV Oostende niet in de basis zou staan. Deschacht voelt zich persoonlijk geslachtofferd op het altaar van een ­sportieve malaise waar iederéén schuld aan heeft.

Een week later zit hij in de B-kern wegens ‘te negatief’.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN