Hoe de goal van Depoitre tot grappige tweet van Zweedse WAG fel bekritiseerde speler Manchester United leidde Hans Op de Beeck

16u31 0 rv Jupiler Pro League Manchester United ging zaterdag verrassend onderuit bij promovendus Huddersfield. Achteraf zocht en vond het brede contingent Manchester United-fans een zondebok in de persoon van Victor Lindelof, de Zweedse verdediger die de voorbije zomer samen met zijn opvallende partner de overstap maakte van Benfica.

De miserie voor United begon toen ze een defensieve sterkhouder zagen uitvallen. Phil Jones moest al snel gekwetst van het veld en werd centraal achterin vervangen door Lindelof. Maar diens invalbeurt verliep redelijk dramatisch. Bij de eerste tegengoal werd hij in de wind gezet door Aaron Mooy, bij nummer twee ging hij pijnlijk onder de bal door. Zo kon Laurent Depoitre aan de haal om er 2-0 van te maken. Een mokerslag die de 'Red Devils' ondanks de aansluitingstreffer van Rashford niet meer te boven kwamen.

REUTERS Lindelof (l) maakte geen te beste beurt in Huddersfield.

Na de partij was de ontgoocheling groot bij Manchester United, dat rivaal Man City zag uitlopen tot vijf punten. De roepers op de sociale media gingen in de aanval op Lindelof en viseerden daarbij zijn verloofde Maja Nilsson, een Zweedse influential met meer dan 68.000 duizend volgers op Instagram en 50.000 op Twitter. Dat het koppel maar snel Manchester moest verlaten, werd er onder andere gescholden.

'De aanval is de beste verdediging', moet Maja gedacht hebben. Waarop ook zij op haar beurt Lindelof te kijk zette. Ze postte op haar sociale media een foto van een matras die te klein gekocht was voor het bed in hun woonst. Nilsson schreef erbij: "De nieuwe matrassen in onze slaapkamers waren Victors verantwoordelijkheid. Vandaag werden ze geleverd. De arme kerel kan momenteel niets goed doen!"

Victors ansvarsområde var nya madrasser till sovrummen. Idag kom leveransen. pic.twitter.com/eDk57kJGKS Maja Nilsson(@ majanilsson) link