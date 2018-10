Het zal toch niet? Dimata lukt hattrick tegen Cercle (4-2), maar blesseert zich PJC/DMM

16u20 6 Anderlecht AND AND 4 einde 2 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Het wordt bidden deze week op Anderlecht. Nany Dimata had met een hattrick een reuze-aandeel in de 4-2-winst tegen Cercle, maar de spits moest nadien geblesseerd naar de kant. Dimata liep wellicht een verrekking in de hamstring op. Fenerbahçe komt zo allicht te vroeg voor de-man-die-plots-in-vorm-is. Morgen volgen meer onderzoeken.

Om exact 15.02 uur stuurde een vriend drie vlam-emoji’s. Ze hadden betrekking op Nany Dimata, eindelijk opnieuw ‘on fire’ - hij had er dan al twee maakt.

De eerste was een strafschop, na een trekfout van Omar op Bornauw. Dimata - die al zeven wedstrijden niet meer had gescoord voor Anderlecht, maar bij de nationale beloften tegen Zweden er wel twee achter zijn naam had - faalde niet vanop de stip: 1-0.

Zijn tweede treffer was minder ‘makkelijk’. Na een goeie omschakeling bereikte Gerkens Dimata aan de rand van de zestien, die met de rug naar doel naar zijn linker draaide en de verste hoek viseerde. Cercle-keeper Nardi kon er net niet bij (2-0).

De voorsprong voor een goed paars-wit - diagonalen! - had bij de pauze groter moeten zijn. Een struikelende Bakkali kwam alleen voor Nardi, maar was te egoïstisch. Hij had immers altijd moeten afleggen op Kums. Een kopbal van Dimata ging dan weer over, terwijl Trebel vrijstaand zijn schot miste. Cercle zette daar niks tegenover.

Na de pauze aanvankelijk meer van hetzelfde: een steriel Cercle, een scherpe Dimata - Nardi zal nachtmerries over hem hebben. Ook de 3-0 nog voor het uur was van de voet van de belofte-international, maar in de nasleep liep hij wel een blessure op. Pech.

Het hield RSCA niet tegen om door te gaan op het elan. Bornauw ging een vrije trap van Trebel halen aan de tweede paal en legde terug, Gerkens duwde binnen: 4-0. Nog geen twee minuten later prikte Cercle tegen via Cardona (4-1). Eindelijk nog eens animo in het Astridpark, dat was alweer geleden van de thuismatch tegen Standard.

En het stopte maar niet, al vond het thuispubliek dat wellicht niet zo leuk. Cardona klopte voor de tweede keer in nauwelijks vier minuten tijd Anderlecht-goalie Didillon - goeie afwerking (4-2). Het zou toch niet nog spannend worden?

Dat gebeurde evenwel niet meer. Anderlecht kon uitspelen en kan met vertrouwen richting Fenerbahçe op donderdag, Cercle kan moed putten uit zijn laatste 35 minuten.