Het wordt nog wat miraculeuzer: Cercle pakt twaalf op twaalf na nieuwe stuntzege tegen Gent

01 maart 2020

21u54 76 Cercle Brugge CER CER 1 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Cercle Brugge heeft wéér een nieuwe stap richting het behoud gezet. De Bruggelingen zetten in eigen huis AA Gent opzij na een vroege goal van Hoggas. Cercle boekt zowaar twaalf op twaalf, dat was van februari 2012 geleden.

“Allez, Cercle!” De geluidsboxen in het Jan Breydelstadion waren nauwelijks stil of ze mochten weer in gang gestoken worden. 24 seconden na het lijflied van De Vereniging frommelde Kévin Hoggas een hoge bal voorbij Kaminski. Een nieuwe stunt na de negen op negen van de voorbije weken?

De drive was er in elk geval. Cercle voetbalde met overgave, terwijl Gent niet in z’n spel kwam. Mohammadi trapte halverwege de eerste helft vanuit het niets op de lat. David zorgde voor een waarschuwing, maar veel verder kwamen de Gentenaren niet.



Cercle kon op de tegenaanval loeren. De Vereniging hoefde geen mirakels te verrichten om de voorsprong tot aan de rust te trekken. Al was een tackle van Chatziisaias er wel eentje vol risico. Gelukkig voor Cercle gleed de Griek op de bal. Gent had een volledige helft om de scheve situatie recht te zetten.

Dat leek al snel te gaan lukken. Ngadeu werkte na een paar minuten in de tweede helft een corner in twee tijden voorbij doelman Moser, maar de videoref had bij de rebound een hand gezien. Ref Visser keurde de goal af. Dan toch geen gelijkmaker voor de mannen van Jess Thorup.

Ook bij Cercle zat het niet mee. Na een snelle counter dook De Belder op in de rug van Ngadeu. De kapitein van de Bruggelingen duwde de 2-0 voorbij Kaminski, maar weer greep de VAR in. Visser mocht de beelden zelf gaan bekijken om tot een beslissing te komen. De Belder stond buitenspel. Geen dubbele voorsprong.

Was ook niet nodig. Gent miste creativiteit en branie om een goal te scoren. Ook David gaf niet thuis. Dat terwijl Cercle met man en macht de drie punten trachtte vast te houden. Plastun kon in de toegevoegde tijd nog koppen, maar zijn poging strandde net naast. Cercle mocht vieren. Twaalf op twaalf. Jawel, u leest het goed.

Lees ook: Hoe Bernd Storck Cercle Brugge miraculeus naar het behoud brengt: “Hij zei meteen: ‘Ik ben de baas, ik beslis’”

Behoud is bijna een feit

Met de nieuwe overwinning komt Cercle op 23 punten. Daarmee springt het in de stand over KV Oostende naar de 14de plaats in het klassement. Waasland-Beveren blijft hekkensluiter met 20 punten. Volgende week speelt Cercle de stadsderby tegen Club Brugge. Als de Waaslanders volgende week verliezen van Moeskroen dan is de Vereniging zeker van het behoud.

