Het voetbal wordt de meest gecontroleerde sector van België: Pro League gaat voor volledige transparantie in RSZ-discussie KDZ

19 december 2019

06u22 0 Jupiler Pro League Het voetbal wordt de meest gecontroleerde sector van België. Dat is de conclusie nadat een reeks maatregelen waarbij volledige transparantie vooropstaat, unaniem werden goedgekeurd door de Pro League.

Het is hen menens. Ruim een jaar na het losbarsten van het voetbalschandaal heeft de Pro League een reeks maatregelen klaar waarbij zelfregularisatie en volledige transparantie centraal staan. Een expertenpanel bestaande uit fiscalist Michel Maus, minister van staat Johan Vande Lanotte, ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) en Karl Dhont (matchfixing-expert bij de UEFA) werkt de maatregelen uit.

"We hebben een zestal maatregelen voorgesteld", legt Maus uit. "Elke professionele sportclub moet zich inschrijven in de preventieve witwaswetgeving. Het moet volledig duidelijk zijn wie achter welke vennootschap zit. Het kan niet meer dat duistere vennootschappen uit de Balkan in België zaken doen. Dan is er het 'Clearing House', dat de geldstromen achter transfers moet controleren. Het horizontaal fiscaal toezicht is een systeem van permanente controle waarbij de fiscus en de boekhouders van de clubs nauw zullen samenwerken."

Blanco strafregister

Ook voor de makelaars wordt alles strikter. "Zij krijgen een wettelijk statuut en zullen ook een vergunning nodig hebben. Eén van de voorwaarden daarvoor is een blanco strafregister. We willen ook een meldpunt oprichten voor eerlijke sport. Nu is het zo dat mensen die misbruik binnen een sportorganisatie willen aankaarten vaak geen aanspreekpunt hebben. Dat kan gaan over fraude, racisme tot seksueel misbruik. En tot slot worden er duidelijke afspraken gemaakt met de banksector en wordt er een ethisch charter ondertekend met de goksector. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het voetbal de meest gecontroleerde sector van ons land zal worden."

Nu is het vooral wachten op de politiek en een nieuwe federale regering. Het wettelijk kader om het gunstig RSZ-regime van de profvoetballers aan te pakken is er nog niet. "We sleutelen aan een oplossing waarin de verschillende partijen zich kunnen vinden, maar dat is een moeilijke evenwichtsoefening", zegt Maus. Het is duidelijk dat het profvoetbal, door akkoord te gaan met alle bovenstaande maatregelen, zijn goodwill wil tonen aan de politiek. Met als achterliggende gedachte om in de toekomst een compromis te vinden waarbij het voordelige RSZ-stelsel niet volledig verdwijnt. (KDZ)