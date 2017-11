Het verdict halfweg: wie of wat houdt Club Brugge van titel? Wie zakt? Wie is de beste speler? Ons voetbalteam geeft zijn oordeel De voetbalredactie

17u41 9 belga/photonews Van l naar r: Vormer, Morioka en Onyekuru. Jupiler Pro League De reguliere competitie is exact halfweg en het seizoen 2017-2018 heeft al aardig wat van zijn geheimen prijsgegeven. Aan de hand van vijf onderstaande vragen wikken en wegen onze tien voetbaljournalisten.

STEPHAN KEYGNAERT

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

De wintermercato van Anderlecht. Als ze daar hard toeslaan (spits, linkerwing, centrale verdediger) kan Vanhaezebrouck ze nog langs Club loodsen.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Kortrijk. Wegens geen verdediging.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Charleroi. 31 punten op 45 is zelfs voor stuntman Mazzu 'wow'.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

Zulte Waregem. Spectaculaire inzinking.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Onyekuru. Hij is de beste. Had de vraag geluid: 'wie is de meest regelmatige' had ik geantwoord 'Vormer en Stanciu'. Vormer de meest regelmatig goede, Stanciu de meest regelmatig slechte.

Photo News Onyekuru is voor Chef Voetbal Stephan Keygnaert de beste.

NIELS VLEMINCKX

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Niemand, als Club zijn huidige vorm kan aanhouden en de keepers eindelijk hun niveau halen. Anderlecht, op voorwaarde dat het eindelijk een scorende spits vindt, de spelers hun draai vinden in het systeem-Hein, Kara fit blijft, Dendoncker weer zijn niveau haalt, en de machine van Club in de play-offs stokt. Dat zijn veel als'en.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen heeft op dit moment de slechtste papieren maar is dat op 1 februari nog steeds zo? De Qatarese investeerders zullen er hun hand niet voor omdraaien om de kern substantieel te versterken. Slecht nieuws voor KV Kortrijk, dat met een zeer beperkt sportief budget werkt. Lokeren en vooral KV Mechelen mogen ook met toegeknepen billen naar beneden kijken.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Waasland-Beveren krijgt terecht veel lof voor het attractieve voetbal, maar wat STVV doet - op kousenvoeten naar de vierde plaats - is zo mogelijk nog indrukwekkender. Charleroi blijft seizoen in, seizoen uit bevestigen. En de manier waarop Ivan Leko bij Club Brugge de dreigende leegte van het tijdperk post-Preud'homme heeft opgevuld, is ook indrukwekkend.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

Sportief doet Antwerp het met een vijfde plaats fantastisch voor een debutant. Maar voor de neutrale voetbalkijker is de manier waarop dat gebeurt minder aantrekkelijk. Geen ploeg maakte meer fouten of pakte meer kaarten - wedstrijden van The Great Old zijn te vaak meer veldslag dan voetbal. Ook in het lijstje van teleurstellingen: de wisselvalligheid van Anderlecht, de steriliteit van Racing Genk en usual suspects KV Oostende en AA Gent.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Ryota Morioka (Waasland-Beveren): vijftien matchen lang een all-in-pakket van techniek, vista en scorend vermogen. Minder mooi maar even indrukwekkend: Ruud Vormer, de verpersoonlijking van alles wat Club Brugge is en wil zijn. En omdat verdedigers te vaak over het hoofd gezien worden: Christian Luyindama (Standard). Vierkanten voeten maar onverzettelijk.

BELGA Luyindama: vierkanten voeten maar onverzettelijk.

NIELS POISSONNIER

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Club Brugge zelf, als het zich te snel kampioen waant.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen. Leuke ploeg, offensief voetbal, maar als je 40 goals in amper 15 speeldagen incasseert, moet je al minstens drie keer scoren om een punt te pakken...

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Waasland-Beveren. Alle credits naar Philippe Clement, die van een saaie degradatiekandidaat een attractieve middenmotor maakte.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

AA Gent. Gaf alleen al voor Marcq, Sylla en Andrijasevic ruim 10 miljoen euro uit en slaagde er desondanks niet eens in zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Herpakte zich de voorbije weken wel onder Yves Vanderhaeghe.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Ruud Vormer. De patron bij Club en in zijn eentje al goed voor 3 doelpunten en 10 assists. Wedden dat elke club zo'n aanvoerder wil?

BELGA Philippe Clement alom geprezen.

RUDY NUYENS

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Als één club Club Brugge van de titel kan houden, dan is het wel Anderlecht. Club Brugge heeft op dit moment de meest uitgebalanceerde ploeg, maar het zou ons niet verbazen als Anderlecht er in de winterstop een goeie spits bijhaalt. Club Brugge staat al heel het seizoen bovenaan en bewijst zo dat het met de druk om kan, maar de marge van 9 punten met Anderlecht is in het play-offsysteem niet onoverkomelijk.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Ik vrees voor Sporting Lokeren. Peter Maes heeft er even de Schwung in gekregen toen hij overnam, maar hij moet nu ook vaststellen dat zijn team zowel op het middenveld als vooraan kwaliteit tekort komt. KV Mechelen en Eupen liggen momenteel weliswaar achter op Lokeren, maar in die teams schuilt meer voetballende kwaliteit.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Sporting Charleroi. De Carolo’s worden nog te vaak afgedaan als een ploeg die het moet hebben van haar organisatie, maar met spelers als Baby en Benavente schuilt er veel offensieve kwaliteit in het elftal. Felice Mazzu moest de voorbije zomer alweer het vertrek van belangrijke spelers opvangen. Dat er weer een uitgebalanceerde ploeg staat, getuigt van zijn vakmanschap.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

AA Gent. Gezien de financiële inspanningen die de club leverde, sprak het bestuur voor het seizoen terecht hoge ambities uit, maar die werden helemaal niet waargemaakt. Zo bleek dat er zelfs op het werk van een vakman als Hein Vanhaezebrouck sleet komt. Yves Vanderhaeghe gaf de spelers weer ademruimte. Onder zijn hoede klom Gent weer omhoog, maar het staat nog steeds niet waar het hoort te staan.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Ik heb een boon voor een flyer als Cristian Benavente, maar ook Ryota Morioka maakte indruk. Toch zet ik Ruud Vormer op één. Vormer voetbalt naar het beeld van Club Brugge, Club Brugge voetbalt naar het beeld van Vormer. De Nederlander is niet de mooiste voetballer op de Belgische velden, maar hij brengt grinta én is beslissend in de zone van de waarheid. Zijn bijdrage aan de leiderspositie van Club Brugge kan niet overschat worden.

BELGA Lokeren ging zondag met 0-3 de boot in tegen de buren van Gent.

WOUTER DEVYNCK

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Enkel Anderlecht kan een bedreiging vormen. Maar dan ook enkel als Hein Vanhaezebrouck (al dan niet met behulp van wintertransfers) paars-wit aan het draaien krijgt. Dan kunnen de play-offs, waar Club toch een aantal slechte ervaringen mee heeft, nog spannend worden. Maar dat Club met (een straat) voorsprong aan Play-off 1 zal beginnen, daar moet niet aan getwijfeld worden.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen. Met een verdediging zo lek als een zeef kan zelfs een nieuwe trainer met een grote naam weinig verhelpen.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Waasland-Beveren. Niet alleen door de resultaten, maar vooral ook door de manier van voetballen.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

KV Mechelen. Te veel kwaliteit om zo laag in de rangschikking te staan.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Geen twijfel: Ruud Vormer. Voortrekker, assistkoning en nu nog scorend ook. Alles wat je van een kapitein kan verwachten.

Photo News Ruud Vormer en Leko beginnen straks meer dan waarschijnlijk met (een straat) voorsprong aan de play-offs.

PIETER-JAN CALCOEN

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Als Club dít niveau aanhoudt: niemand. Nochtans bezit Anderlecht voldoende kwaliteiten om zijn landstitel te verlengen. Zeker als Sven Kums bevestigt en er in januari een scorende spits bijkomt.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen, ondanks de aanwezigheid van Mbaye Leye, die toont dat hij niet versleten is. Als je op die manier goals blíjft slikken, kun je simpelweg geen matchen winnen. En dus ook niet uit de degradatiezorgen geraken.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Simpel: Waasland-Beveren. Een fris voetballende ploeg, met leuke voetballers zoals Morioka, Ampomah en Boljevic. 't Is zowaar weer plezant op de Freethiel, de verdienste van de aanpak van Philippe Clement.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

Lokeren blijft een grijze muis, KV Mechelen moet het hebben van zijn aanhang (en Bandé) en Racing Genk moet met díe kern altijd meer brengen. Ook bij Anderlecht mag het iéts meer zijn. Zeker qua spelniveau.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

De impact van Ruud Vormer - met doelpunten en assists - op Club Brugge is enorm. Niemand heeft zó een invloed op de prestaties van een elftal. Maar of dat voldoende zal zijn voor de Gouden Schoen... Daarnaast eervolle vermeldingen voor Morioka, Vanaken en Bandé.

Photo News Mbaye Leye toont in Eupen dat hij nog niet versleten is.

KJELL DOMS

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Niemand. Alleen Club Brugge kan zichzelf de das omdoen. Ze zijn de enige topclub die vanaf het begin van het seizoen op de afspraak was en steken er al een heel seizoen met kop en schouders bovenuit. Ze zullen het misschien niet graag horen in Brugge, maar de vroege Europese uitschakeling is het beste wat hen kon overkomen met het oog op een nieuwe landstitel.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen. Het negatief doelsaldo van -17 zegt eigenlijk alles. Met Makélélé hebben ze een 'naam' binnengehaald, maar op trainersvlak heeft hij nog alles te bewijzen.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Waasland-Beveren. Tripjes naar de Freethiel maakten we de voorbije seizoenen met frisse tegenzin, maar Philippe Clement brengt met de Waaslanders aantrekkelijk voetbal. Met Morioka en Thelin als exponenten.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

Racing Genk. Racing Genk deed veel inspanningen om de kern in de zomer samen te houden en hoopte dit seizoen vol voor de prijzen mee te doen. Een goede start was daarvoor cruciaal, maar vooral tegen de kleinere ploegen liet Genk veel punten liggen. Hoger dan een figurantenrol in play-off 1 kan Genk op dit moment niet mikken.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Ruud Vormer. De Rotterdammer toont op het middenveld van Club Brugge dat hij meer is dan een 'schoffie'. Sleurt Club Brugge op wilskracht door de moeilijke momenten, maar is ook geregeld beslissend met een goal of een assist.

BELGA Ruud Vormer al goed voor 10 assists dit seizoen.

FRANK DEKEYSER

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Anderlecht. De enige ploeg die op dit moment voldoende kwaliteit heeft om Club Brugge af te houden. Als Vanhaezebrouck de motor aan de praat krijgt, wordt het nog een boeiende competitie.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen ligt in balans met Kortrijk. De twee ploegen met intrinsiek het minste potentieel in de spelerskern. Al blijft het afwachten of en welke spelers ze gaan bijhalen tijdens de winterstop.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Waasland-Beveren. Met voetbal fris van de lever. Philippe Clement drukte – en dat is verrassend – meteen zijn stempel op de Waaslanders. Morioka, Seck, Ampomah, Thelin… Ze ontbolsteren allemaal.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

Racing Genk en KV Mechelen. De Limburgers hebben het potentieel voor de top zes, maar op één of andere manier klikt het niet op het veld. Bij KV Mechelen – dat serieus versterkt aan de competitie begon - hopen ze om snel de kentering in te zetten. Moet lukken met Aleksandar Jankovic als nieuwe trainer.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Hassane Bandé. Medetopschutter in zijn eerste jaar in Europa. Neus voor goals en technisch sterk. Met acht goals de revelatie bij KV Mechelen en in de Jupiler Pro League.

Photo News Hassane Bandé scoorde al 8 keer voor KV Mechelen.

JONAS VAN DE VEIRE

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Alleen Anderlecht lijkt over de wapens te beschikken om het blauw-zwart moeilijk te maken. Kwalitatief is geen kern sterker, tactisch geen coach beter. Als Vanhaezebrouck zijn ploeg op de rails krijgt voor de start van de play-offs, is alles nog mogelijk.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen, want bijna wekelijks opendeurdag aan de Kehrweg. Vorig jaar redden Onyekuru en Sylla vaak de meubelen, maar dit seizoen lopen er geen kleppers. Bovendien: als Makelele droogweg toegeeft dat hij niks over de tegenstander kent, tjah.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

Zonder twijfel Waasland-Beveren. Terwijl de meeste topclubs vierkant draaiden, swingden Philippe Clement en co. Stevig blok achterin, fijne voetballers vooraan en vooral: een grote wil om te winnen.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

In de Ghelamco Arena droomden ze luidop van de titel. En het spelersmateriaal was aanwezig om die verwachtingen in te lossen. Alleen stelden dure vogels als Andrijasevic, Kubo en Sylla zwaar teleur. Onder Yves Vanderhaege is de puntenoogst beter, maar het voetbal van Gent blijft ondermaats.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Iedereen houdt van een witte merel. Vooraf werd wat lacherig gedaan toen Waasland-Beveren een ‘recordbedrag’ van 275.000 euro neertelde voor Ryota Morioka. Maar de Japanner blijkt nu een veelvoud waard. Snelle voetjes, uitstekende vista en scorend vermogen. Nu nog bevestigen in de tweede seizoenshelft.

BELGA Morioka: snelle voetjes, uitstekende vista en scorend vermogen.

STIJN JORIS

1. Wie of wat houdt Club Brugge dit seizoen van zijn vijftiende landstitel?

Als Vanhaezebrouck Anderlecht echt aan de praat krijgt, verwacht ik toch nog een spannende strijd. Genk heeft nog een kansje puur op basis van talent en potentieel. Alleen zullen de Limburgers dan een straffe reeks moeten neerzetten én play-off 1 domineren. Charleroi kent doorgaans een terugval in de play-offs.

2. Wie valt er straks uit 1A?

Eupen. 40 tegendoelpunten in 15 duels, dat zijn er 13 meer dan de op één na slechtste verdediging van 1A. Als de Panda's die tendens niet snel een halt toeroepen, zijn ze een vogel voor de kat.

3. Welke ploeg heeft tot dusver op positieve wijze verrast?

STVV. De Kanaries staan niet alleen knap vierde, ze klopten in de heenronde achtereenvolgens Gent, Standard, Anderlecht én Genk. Eervolle vermeldingen voor Moeskroen, Antwerp en Waasland-Beveren.

4. Welke ploeg heeft tot dusver op negatieve wijze verrast?

KV Oostende stevent ondanks nieuwe inspanningen van Marc Coucke af op een grijs seizoen. KV Mechelen haalt evenmin het rendement dat je van hun spelersgroep mag verwachten, maar Achter de Kazerne werken ze met een kleiner budget.

5. Wie was in die eerste 15 matchen de beste speler?

Je kan onmogelijk om Ruud Vormer heen. Hij blijft de aanjager en motor van Club Brugge en koppelt daar dit seizoen ook écht straffe statistieken aan. De Nederlander is bovendien de enige die constant op niveau presteert.

Photo News Een grijs seizoen voor Marc Coucke en KV Oostende dreigt.