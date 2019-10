Het VAR-busje verdwijnt volgend seizoen: start op 24 juli 2020 en groen licht voor arbitrageplan van 300.000 euro Redactie

28 oktober 2019

18u53

Bron: Belga 3 Pro League De eerste wedstrijd van de Jupiler Pro League 2020-2021 wordt op vrijdag 24 juli 2020 gespeeld, twaalf dagen na de finale van het EK in Londen. Dat maakte Pierre François, CEO van de Pro League, vandaag bekend op een persconferentie in Brussel. "We beginnen er zoals gebruikelijk vroeg aan.” Opvallend: ook het VAR-busje verdwijnt.

Net zoals het huidige seizoen wordt de eerste competitiematch in 2020 afgetrapt in het laatste weekend van juli. Nieuw is dat de kalendermanager in de planning voor volgend seizoen alvast rekening houdt met eventuele kwalificatiewedstrijden voor de Europa League en de Champions League. "Dit jaar was het moeilijk om onze clubs rust te geven met het oog op de Europese campagne. Voor volgend seizoen voorzien we alvast een week uitstel van de vijfde speeldag", zei François.

Club Brugge, AA Gent en Antwerp kregen in augustus extra rust om zich te beter te kunnen voorbereiden op de strijd voor Europees voetbal. Hoewel er geen gaatjes te vinden waren in de kalender, werden hun laatste competitiematchen voor de heenwedstrijd in de laatste voorrondes uitgesteld. Antwerp-AA Gent werd verplaatst naar donderdag 21 november. Een datum voor Charleroi-Club Brugge is er nog steeds niet. Om dat volgend seizoen te voorkomen, voorziet de Pro League nu al een rustmoment in de kalender.

Pro League zet licht op groen voor arbitrageplan van Belgische voetbalbond

De raad van bestuur van de Pro League zette ook het licht op groen voor het masterplan arbitrage dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had opgesteld. De profclubs leggen voor het plan 300.000 euro op tafel. “Onze arbitrage lijkt op de goede weg”, aldus Pro League-CEO Pierre François. “Vooral de VAR moeten we goed blijven begeleiden.”

De Pro League plaatste meteen drie punten van voorbehoud bij het arbitrageplan. Er waren vragen bij de financiering ervan, de Pro League eiste een zitje voor François in het scheidsrechtersdepartement en de aanstelling van technisch directeur arbitrage Bertrand Layec stond ter discussie.

Over de financiering van het arbitrageplan, dat de Pro League 300.000 euro zal kosten, en de aanstelling van Layec werd snel een vergelijk gevonden. De vertegenwoordiging van de Pro League in het scheidsrechtersdepartement strookte echter niet met regels van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Pro League, die tenslotte het grootste deel van de financiering voor zijn rekening neemt, zocht en vond daarom een creatieve oplossing. Er werd een Liaison Commissie opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Pro League en de KBVB over de arbitrage in gesprek kunnen gaan. Namens de Pro League zetelt François samen met ex-scheidsrechter Luc Wouters. Het is de bedoeling dat de clubs hun verzuchtingen over de arbitrage voortaan via de Liaison Commissie kenbaar maken. Het nieuwe orgaan kijkt onder meer toe op de ontwikkeling van de semiprofessionele refs, de VAR en de aanwerving van nieuwe scheidsrechters.

Croonen: “Belgische clearinghouse gaat verder dan dat van FIFA”

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vorige week een aantal concrete voorstellen geformuleerd om de wildgroei aan spelersmakelaars en de wantoestanden in het voetbalmilieu aan te pakken. De Pro League is daar intussen al een jaar mee bezig op nationaal niveau. “We hoeven niet te wachten op de FIFA, want we staan zelf al verder”, reageerde Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, maandag.

Een maximale commissie voor makelaars, eenzijdige vertegenwoordiging in een transfer, een licentieverplichting, een limiet op het aantal verhuurde spelers en een clearinghouse dat toekijkt op de commissiestromen: dat zijn de voorstellen die de Wereldvoetbalbond FIFA lanceerde en laat doorlichten om meer transparantie in het voetbal te krijgen.

Intussen staat de Pro League zelf al dicht bij de uitrol van zijn clearinghouse. De definitieve goedkeuring van het wettelijk kader zal wellicht op 17 december gebeuren, waardoor het clearinghouse in de zomer van 2020 van kracht zal zijn. “We hoeven dus niet te wachten tot de FIFA zijn initiatieven heeft uitgewerkt”, aldus Croonen na de raad van bestuur van de Pro League. “De FIFA-voorstellen gaan dezelfde richting uit als onze maatregelen. Dat bevestigt dat we goed bezig zijn. Maar we staan al veel verder dan de FIFA. We kunnen dus als goed voorbeeld dienen.”

De clubs kregen een update van de werkzaamheden omtrent het clearinghouse, maar daar wilden Croonen en CEO Pierre François verder niets over kwijt.

Vanaf 2021-2022 verdwijnt VAR-busje en maakt videoref intrede in 1B

Het systeem van de Video Assistent Referee (VAR) zal vanaf het seizoen 2021-2022 in een centrale operatieruimte in het Belgian Football Center in Tubeke geïnstalleerd worden. Ook maakt de videoref die jaargang zijn intrede in 1B.

Uit een tevredenheidsenquête afgenomen door de Pro League blijkt dat de profclubs best tevreden zijn over de prestaties van de scheidsrechters, maar dat de VAR niet aan de verwachtingen voldoet. “De VAR-teams moeten beter begeleid worden”, stelde Pierre François, CEO van de Pro League.

Sinds dit seizoen is er in elke wedstrijd een VAR. Dat zal ook zo zijn in het gewijzigde format van Play-off 2, maar behalve in de halve finales en finale van Play-off 2 zal de videoref daar niet kunnen tussenkomen. Die matchen worden wel gebruikt om live tests uit te voeren om extra videorefs op te leiden.

Binnen twee seizoenen zal de VAR opereren vanuit Tubeke, waar de Pro League naar het voorbeeld van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ook zijn hoofdzetel zal vestigen. De videorefs ruilen het busje voor een centraal operatiecentrum op het domein van het Belgian Football Center. Vanaf het seizoen 2021-2022 krijgen ook de 1B-wedstrijden VAR-assistentie.