Het seizoen van Club Brugge in 10 momenten Tomas Taecke

13 mei 2018

20u18 0 Jupiler Pro League Club Brugge heeft de kroon op het werk gezet na een meer dan geslaagd seizoen. Blauw-zwart speelde het beste voetbal en is de verdiende kampioen. Toch was het dit jaar niet allemaal peis en vree. Zo had Leko flink wat kopzorgen door de vroege Europese uitschakeling en de vele keepersproblemen.

Europees debacle

Club neemt in de competitie een vliegende start met 15 op 15 dankzij mooie uitzeges in Kortrijk en Zulte Waregem en een 4-0-overwinning tegen Standard. Maar de focus ligt in augustus op de kwalificatie voor de poules van de Europa League en daar gaat blauw-zwart flink de mist in. Het mislopen van de laatste voorronde van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir is geen ramp, de uitschakeling in de Europa League play-off tegen AEK Athene wel. De 3-0-nederlaag in Athene komt hard aan: het 3-5-2-systeem van Leko ligt onder vuur, basisspelers als Refaelov en De Bock verliezen voor goed hun basisplaats. Al vroeg in het seizoen mist blauw-zwart één van zijn hoofddoelen.

Eerste nederlaag in Moeskroen

Twee weken na de Europese uitschakeling verliest Club een eerste keer in Moeskroen en is het meteen leider af. De kritiek op Leko groeit: “Iedereen weet hoe we spelen. We moeten op zoek naar een oplossing”, geeft de Kroaat toe. Dat Horvath na eerdere missers in Istanboel en Athene ook tegen Moeskroen opnieuw in de mist gaat, baart blauw-zwart zorgen. Het is het begin van een seizoen van ongeziene keepersproblemen onder de lat bij Club.

Limbombe-time

Club herpakt zich in september en oktober op gepaste wijze met een nieuwe 15 op 15 en een klinkende bekerzege in Roeselare (1-5). Die periode gaat gepaard met de ontbolstering van Limbombe, die blauw-zwart zowel in Oostende (2-3) als in Charleroi (1-2) de zege bezorgt. Samen met Dennis, die al vroeg in het seizoen tien goals op de teller heeft, is hij de revelatie van de Bruggelingen.

Exit Horvath

Met 30 op 33 haalt Leko stilaan zijn gram en neemt de onrust in de nasleep van de vroege Europese uitschakeling in het najaar geleidelijk aan af. Wanneer Horvath eind oktober in Genk nog maar eens in de fout gaat, is zijn liedje meteen uitgezongen. Club verliest een tweede keer door toedoen van de Amerikaan, die bij een vrijschop van Malinovskyi lullig onder de bal doorgaat.

Enter Butelle

Horvath wordt aan de kant geschoven, invallersdoelman Hubert krijgt zijn kans. Maar ook de doublure van Horvath maakt geen goeie indruk, waarmee hij Club met een nog groter keepersprobleem opzadelt. Met tegenzin grijpt Club terug naar de opzij geschoven Butelle, die Club met enkele goeie ingrepen aan de kwartfinale in de beker helpt op het veld van Zulte Waregem. Butelle blijft tot Nieuwjaar onder de lat staan en verlaat blauw-zwart na een wisselvallig avontuur op een positieve noot.

Exploot tegen Anderlecht: 5-0

Het voetbal van Club wordt intussen steeds beter. Na de uitschuiver in Genk blijft blauw-zwart negen duels op rij ongeslagen tot aan de winterstop. Club wordt steeds meer aanzien als de grote titelfavoriet, zeker doordat concurrenten AA Gent en Anderlecht in crisis verkeren. Die status onderstrepen de Bruggelingen in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht op 17 december. De aartsrivaal wordt in een kolkend Jan Breydelstadion met maar liefst 5-0 van de mat geveegd. Onder meer dankzij twee goals van Diaby, die voor Nieuwjaar plots zijn beste vorm heeft teruggevonden, volgt paars-wit nu al op 13 punten van leider Club. Blauw-zwart wint voor Nieuwjaar nog van Mechelen en Moeskroen en stapt met een heerlijk gevoel de winterbreak in.

Twee nieuwe doelmannen, demonstratie tegen Charleroi

Club trekt zonder veel zorgen op stage richting Spanje, maar moet wel op zoek naar versterking onder de lat. Met Gabulov én Vermeer haalt het niet één, maar twee nieuwe keepers. Met de bedoeling om hem eerst een half seizoen uit te lenen, strikt Club ook het Senegalese talent Diatta. De Bock vertrekt naar Leeds, terwijl de overbodige Mera en Palacios meteen verkocht worden. Club versterkt zich verder met Scholz, Mitrovic en Tomecak vooral in defensief opzicht. In de eerste opdracht na Nieuwjaar demonstreert Club. In de kwartfinale van de beker wordt een slap Charleroi met 5-1 van de mat geveegd in wat een ware demonstratie kan genoemd worden. Club lijkt klaar voor een sterke terugronde.

Club kan na Nieuwjaar niet meer winnen

De riante zege tegen de Carolo’s krijgt geen gevolg. Na Nieuwjaar valt niet alleen Gabulov snel door de mand, ook komt Club steeds moeilijker tot scoren. Daardoor kunnen de Bruggelingen plots niet meer winnen. In zeven competitiewedstrijden wint Club enkel van KV Oostende, terwijl het ook in de halve finales van de beker door Standard genadeloos wordt uitgeschakeld. Vermeer zorgt dan wel eindelijk voor standvastigheid onder de lat, toch verkeert blauw-zwart in een minicrisis. Doordat ook Charleroi en Anderlecht punten blijven verspelen, blijft de schade beperkt en de voorsprong relatief intact. Op het einde van de reguliere competitie tankt Club alsnog vertrouwen met een zes op zes tegen Kortrijk en STVV. De Bruggelingen starten met zes punten voorsprong aan de play-offs.

Club haalt de trekker niet over

Die play-offs starten fantastisch voor Club, dat na de late thuiszege tegen Genk 9 punten uitloopt op achtervolgers Anderlecht en Gent. De titel ligt binnen handbereik, maar zowel op Gent als op Anderlecht krijgt blauw-zwart niet wat het verdient. De voorsprong slinkt, lichte twijfel sluipt in de blauw-zwarte rangen. Bovendien valt doelman Vermeer uit en moet Club verder met Gabulov. Met een 6-0-zege tegen Charleroi zet Club orde op zaken, maar enkele dagen later verliest het opnieuw onnodig punten tegen een uitgekookt Standard (4-4). Club pakt nog een goed punt in Genk, waardoor het met vertrouwen toeleeft naar de cruciale thuiswedstrijd tegen Anderlecht.

Dramatische nederlaag tegen Anderlecht, verlossende zege in Charleroi

In die kraker tegen Anderlecht treedt het absolute doemscenario op. Niet alleen verliest Club van de aartsrivaal, ook slinkt de voorsprong plots tot slechts twee punten. Na een tumultueuze wedstrijd waarin scheidsrechter Visser en de VAR Club niet goedgezind zijn en voor grote ophef zorgen, breekt er dan toch wat paniek uit in het Brugse kamp. Voorzitter Bart Verhaeghe laat zich kennen voor de camera’s, Ivan Leko toont zich ongezien emotioneel. Vier dagen later ziet de wereld er opnieuw helemaal anders uit. Club buigt een 1-0-achterstand in Charleroi om in een klinkende zege, dit nadat Anderlecht in eigen huis onderuit is gegaan tegen Standard. Dit met Horvath, die in de apotheose van de competitie een nieuwe kans krijgt.

