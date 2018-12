Het regende knappe goals op Sclessin: Carcela en Emond loodsen Standard voorbij Zulte Waregem Frank Dekeyser & Yari Pinnewaert

16 december 2018

21u40 2 Standard STA STA 4 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Veel gemakkelijker komt een overwinning niet. Standard klopte een zwak Zulte Waregem op z’n dooie gemak. Twee goals van Carcela, twee van Emond. De Rouches vinden aansluiting met de top zes.

Een studieronde van tien minuten op Sclessin vanavond. Wandelvoetbal bij drie graden celcius. Tot een plotse versnelling van Standard de wedstrijd openbrak. Mpoku stuurde Carcela diep. Die twijfelde niet en trapte in de korte hoek voorbij Bossut - hallo, Sammy? Drie minuten later was de doelman wel alert op een schot van Mpoku.

Om 20u19 lichtte de smartphone plots op. Een pushbericht binnen van HLN.be. “Hein Vanhaezebrouck ontslagen als trainer van Anderlecht.” Nou. Ook in Luik was dat groot nieuws.

Op het veld ging alles zijn gangetje. Standard domineerde, Zulte Waregem onderging. De wet van de sterkste. Carcela met een gemeten pass voor Mpoku, Bossut redde goed. Michel Preud’homme mocht tevreden zijn. Tactisch klopte alles, de ingesteldheid was goed. De vierdaagse trip naar Turkije had op fysiek vlak geen sporen nagelaten. Tien minuten voor de rust kreeg Standard een vrijschop. Carcela zette zich achter de bal en trapte knap binnen - opnieuw in de korte hoek. Mooie goal.

Zulte Waregem had geen antwoord op de aanvalsgolven van de Rouches. Bibberen achterin, overlopen op het middenveld. Essevee presenteerde zich als makke lammeren. Vlak voor de rust mikte Emond nog op Bossut. En Francky Dury maar vloeken aan de zijlijn. Soms moet je als trainer ook gewoon ondergaan. Zijn ploeg heeft een gebrek aan kwaliteit.

De bezoekers begonnen wel scherper aan de tweede helft - Harbaoui kon net niet bij een voorzet van Soisalo - en drukte de thuisploeg tegen het eigen doel. Tien minuten hielden ze dat vol. Dan speelde Heylen de bal slecht in en schakelde Standard razendsnel om. Marin zag Emond lopen, de aanvaller trapte in één tijd binnen. Klassegoal - zijn laatste doelpunt dateerde toch al van eind oktober tegen Krasnodar. Een opkikker voor Renaud.

Het werd met de minuut pijnlijker voor Zulte Waregem. Bij momenten weggetikt door Standard. Twintig minuten voor affluiten hing Baudry aan het shirt van Djenepo, scheidsrechter Smet wees naar de stip. Emond stuurde Bossut de verkeerde kant uit: 4-0.

Vlak voor tijd maakte Davy De fauw zich helemaal belachelijk vanop de stip. Zijn panenka én zijn rebound werden gered door Ochoa, Siolason trapte uiteindelijk binnen. Een eerredder, meer niet.

Standard pakte zijn gemakkelijkste zege van het seizoen en vindt terug aansluiting bij de top zes. De Rouches staan op slechts één punt van de vierde plaats. Zulte Waregem moet stilaan weer naar beneden kijken. Het verschil met het nummer laatst is drie punten. Bibberen tot op het eind.