Het opvallendste moment uit Oostende - Club: “Zo zie je toch dat er in Brugge verstandige jongens rondlopen” ODBS

27 januari 2019

17u29

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Opvallend Brugs moment in de Versluys Arena: bij de tweede penalty leek Vanaken de bal op te eisen, maar enkele tellen later trapte Wesley de elfmeter raak. “Knap dat Vanaken persoonlijk succes laat varen.”

Nochtans was het voor de Gouden Schoen het ideale moment om zijn statistieken verder op te krikken. Acht competitiegoals hadden er zomaar negen kunnen worden. Vanaken, achteraf op PlaySports: “Wesley had dat goaltje meer nodig. Hopelijk doet hem dat deugd en is hij nu weer vertrokken. Goed dat we drie punten inlopen op Genk, na wat vorige week tegen Charleroi is gebeurd. Het is zaak om de kloof zo klein mogelijk te houden tot voor de start van de play-offs.”

Ook in de studio’s van Telenet Play Sports niets anders dan lof voor het ‘verstandige’ Club. “Ik vind dat knap”, vond gewezen Club-trainer Jacky Mathijssen. “Je hebt Wesley nodig, dus laat je hem die penalty trappen. Dan steken de leiders even de koppen bij elkaar en staan ze toe dat Wesley die geeft. Zonder dat er daar ook een ander misbaar maakt, zoals je dikwijls bij andere ploegen of spelers ziet. Dan weet je dat je met verstandige jongens te maken hebt. Bovendien voelt hij zo ook de steun van zijn collega’s. Alleen vrees ik dat Wesley nog iets meer nodig heeft dan een penaltygoal om weer echt vertrokken te zijn.”

Ook mede-analist Eddy Snelders vond het een knappe geste. “Het duidelijkste bewijs dat zo’n Vanaken niet bezig is met persoonlijk succes, maar altijd aan het belang van de ploeg denkt. Zo zijn ze wel, bij Club. Al vind ik niet dat ze echt met een goed gevoel deze match kunnen afsluiten. Daarvoor hebben ze het zichzelf na die 1-2 te moeilijk gemaakt. Club heeft eerst een goed resultaat tegen Gent nodig.”

Meer over Wesley

sport

sportdiscipline

voetbal

Vanaken

Club