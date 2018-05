Het moment waarop Romelu Lukaku onderhandelde met Standard en Preud'homme: "Maak je niet ongerust, Anderlecht komt wel" MDB

05 mei 2018

17u00

Bron: Hoogvliegers 1 Jupiler Pro League Momenteel is Romelu Lukaku nog volop aan het revalideren van zijn enkelblessure (dat loopt volgens hem vlotter dan verwacht) en ondertussen passeerde de spits van de Rode Duivels ook de revue in Hoogvliegers. Het programma dat wordt ingeblikt door Geert De Vlieger. Daarin vertelde de speler van Manchester United dat hij in het verleden dicht bij Standard stond.

Toen Romelu Lukaku de jeugdreeksen van Lierse doorliep, ging dat niet onopgemerkt voorbij. Zo werd hij zelfs gecontacteerd door Standard, vertelt hij zelf. "Wanneer ik bij Lierse speelde, kwam Standard naar voren. Mijn vader zou met Michel Preud'homme (die toen sportief directeur was bij Standard) gaan praten", zegt Lukaku.

Al zag de spits niet meteen heil in die overgang. "Ik wist dat ik op school mijn jaar zou moeten dubbelen omdat ik naar een Franse school zou gaan in plaats van een Vlaamse. Daar had ik geen zin in. Papa is dan gaan praten en vertelde me: 'Ik heb liever dat je naar Standard gaat'. Ik zie hem: 'Ik ben een Anderlechtenaar'. 'Zij komen niet', antwoordde hij. 'Maak je geen zorgen, ze zullen wel komen' verzekerde ik hem. Het jaar daarop kwamen ze inderdaad." Zo geschiedde. Lukaku debuteerde daarna in de hoofdmacht van Anderlecht en zette zijn eerste stappen in zijn voetbalcarrière.

Deze week passeerde Romelu Lukaku in de praktijk van Lieven Maesschalck om zijn enkelblessure te laten behandelen. De spits van Manchester United wil straks op 19 mei graag aantreden in de finale van de FA Cup. Een doel dat hij wel lijkt te halen. "Het gaat sneller dan verwacht, zoals altijd", glimlachte Lukaku.