Het land van de rijzende zon, dat is België: 10 Japanners in de Jupiler Pro League Kjell Doms

06 februari 2019

08u15 0 Jupiler Pro League Een invasie van blauwe Samoerai. Geen enkele Europese competitie telt zoveel Japanse spelers als de Jupiler Pro League.

‘Berugi e youkoso.’ Welkom in België. Japanse voetballers overspoelen de Jupiler Pro League. Junya Ito is de laatste, nieuwe winger van Racing Genk en intussen al de tiende ‘blauwe Samoerai’ in ons land. STVV, de club die in handen is van het Japanse bedrijf DMM, telt er met Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada, Wataru Endo, Takahiro Sekine, Kosuke Kinoshita en Yuta Koike zes. Charleroi (Ryota Morioka), Eupen (Yuta Toyokawa), Cercle Brugge (Naomichi Ueda) en Genk (Junya Ito) hebben er elk één in de rangen.

