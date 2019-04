Het (korte) parcours van Rutten bij Anderlecht: meer nederlagen dan overwinningen XC

16 april 2019

11u38 0 Jupiler Pro League Fred Rutten werd op 6 januari aangekondigd als de nieuwe coach van Anderlecht. Dertien partijen later zit zijn avontuur er bij paars-wit reeds op. Een overzicht van zijn (kort) parcours.

Een droomstart bij Anderlecht, dat zat er voor Fred Rutten niet in. Paars-wit verloor op 20 januari met 1-0 op het veld van AA Gent. Alexander Sørloth maakte de enige treffer, één minuut nadat Francis Amuzu met rood van het veld moest.

De week nadien was de eerste overwinning onder Rutten een feit. Anderlecht kwam 0-1 achter tegen Eupen, maar een sterke Yari Verschaeren en Ivan Santini haalden de achterstand op: 2-1. Oef. Een mooi verjaardagsgeschenk voor Marc Coucke.

In de Clasico op Sclessin leek het in de openingsfase vlot te lopen voor de recordkampioen, maar Standard klom wel op voorsprong via Razvan Marin. Sven Kums hing vervolgens de bordjes gelijk met een knappe vrijschop, al leverde dat geen boost op voor de bezoekers. Standard nam na rust het heft in handen en won verdiend met 2-1. Paul-José Mpoku zette Luik in vuur en vlam, eerder werd de goal van Mehdi Carcela afgekeurd.

Play-off 1 bleef in gevaar na de droge 0-0 tegen Zulte Waregem. Een week later deed Anderlecht een gouden zaak na de driepunter op de Bosuil. Yannick Bolasie tekende met een kopbal in de blessuretijd voor de winnende treffer: 0-1. Eindelijk nog eens een zege op verplaatsing.

Veel strijd, vier doelpunten, maar geen winnaar in de intense topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Bolasie leek paars-wit met twee goals naar de zege te trappen, Thibault Vlietinck redde finaal een punt voor blauw-zwart: 2-2.

Vervolgens: drie overwinningen op rij. 1-2 op Lokeren, 2-0 tegen Kortrijk, 0-2 in Oostende. De Brusselaars sloten weliswaar de reguliere competitie af met negen op negen. Paars-wit was na de zege tegen de Kerels zeker van play-off 1.

En in die play-off 1 werd al snel duidelijk dat Anderlecht geen kampioen zou worden. Racing Genk was na een indrukwekkende eerste helft met 3-0 te sterk voor de Brusselaars. Nadien werd er op 4 april geschiedenis geschreven – niet in de positieve zin voor Anderlecht. Club won voor het eerst in 21 jaar in het Astridpark.

De pijnlijke thuisnederlaag tegen Antwerp zadelde paars-wit met een flinke play-offkater op. Dieumerci Mbokani was tegen zijn ex-club de uitblinker met een goal én een assist. Boze fans troepten na afloop samen voor de hoofdingang. Enkele dagen later was het dieptepunt bereikt. De topper tegen Standard werd bij een 2-0-stand definitief gestaakt nadat Anderlecht-fans zich bleven misdragen. ’t Was meteen ook de laatste match van Rutten bij paars-wit.

RUTTEN BIJ ANDERLECHT

5 zeges:

Anderlecht - Eupen: 2-1 (27 januari)

Antwerp - Anderlecht: 0-1 (17 februari)

Lokeren - Anderlecht: 1-2 (3 maart)

Anderlecht - Kortrijk: 2-0 (10 maart)

KV Oostende - Anderlecht: 0-2 (17 maart)

6 nederlagen:

AA Gent - Anderlecht: 1-0 (20 januari)

Standard - Anderlecht: 2-1 (3 februari)

Genk - Anderlecht: 3-0 (30 maart)

Anderlecht - Club Brugge: 2-3 (4 april)

Anderlecht - Antwerp: 1-2 (7 april)

Standard - Anderlecht: 2-0 (12 april, wedstrijd stilgelegd)

2 draws:

Anderlecht - Zulte Waregem 0-0 (10 februari)

Anderlecht - Club Brugge 2-2 (24 februari)