Het kon niet blijven duren: Club lijdt in Slag om Vlaanderen tegen AA Gent eerste nederlaag sinds oktober Wouter Devynck

28 januari 2018

16u33 507 Jupiler Pro League Het kon niet blijven duren. Na de miraculeuze ontsnapping op Antwerp en opnieuw twee tegengoals tegen KV Oostende, verloor Club Brugge dan toch. Niet onlogisch bij een Gent dat op eigen veld zo al de achtste zege op rij pakte. Club blijft wel riant op kop.

De sterkste verdediging tegen de beste aanval, dan kan het twee kanten uit. Ofwel scoort de beste aanval er op los, ofwel laat de beste verdediging niets binnen. Het werd helaas voor Club het tweede. Dus geen 59ste doelpunt voor blauw-zwart, maar ook geen 20ste tegengoal voor AA Gent. De Buffalo’s kregen niet voor niets slechts vijf doelpunten binnen op eigen veld. En zo gingen de Bruggelingen toch nog eens de boot in. Dat was al geleden van speeldag 12, eind oktober in Genk.

Dat Leko een vertimmerd elftal aan de aftrap bracht, was daar misschien niet vreemd aan. Decarli was niet fit en werd centraal achterin vervangen door Jordi Vanlerberghe. Die pakte dan eindelijk zijn tweede basisplaats, de eerste keer was al van speeldag vier op Kortrijk geleden, toen de Club-coach in functie van de Europa League-voorronde voor een B-elftal koos. Verder keerde Denswil terug uit schorsing. Net op tijd om de geblesseerde Poulain te vervangen. Ook Cools en Diaby stonden niet in de basis, zij kregen rust met het oog op de bekermatch op Standard woensdag. In hun plaats speelden Tomecak en Vossen.

Vanderhaeghe wijzigt zijn elftal maar op één plaats in vergelijking met de wedstrijd tegen Antwerp. Sylla keert terug in de basis, ten nadele van nieuwkomer Janga. Op het middenveld behield Andrijasevic het vertrouwen. Het was vooral Sylla die in beeld kwam, alleen besloot hij bij al zijn pogingen onhandig naast of op Gabulov. Het gaf wel het beeld van de match weer. De thuisploeg lag boven, Club leek al met zijn gedachten bij woensdag te zitten. Alleen een knap schot van Clasie kwam gevaarlijk dicht in de buurt van de deklat. Een logische 0-0 dan ook bij de rust.

Ook na rust waren de bezoekers niet zichzelf. Op het uur werd dat afgestraft door Andrijasevic. Met behulp van Denswil die onnodig een hoekschop toestond. De Kroaat sprong het hoogst en kopte krachtig via de binnenkant van de paal in doel. Zijn fout bij de tegengoal tegen Antwerp afgelopen woensdag rechtgezet. En tegelijkertijd zette hij zijn ploeg op weg naar een achtste thuiszege op rij. 24 op 24 voor Vanderhaeghe sinds hij overnam. (lees hieronder verder)

De zege werd in een beslissende plooi gelegd door Yaremchuk die neerging in het Gentse strafschopgebied. Opnieuw met behulp van Denswil de onnodig een overtreding maakte. Gabulov stopte dan wel de penalty van Gigot, maar Kalu was er het snelst bij om de rebound binnen te schieten. Leko vloekte samen met zijn Russische doelman omdat er geen enkele Bruggeling genoeg moeite deed om Kalu te volgen.

Tegenprikken lukte niet meer. Alleen besloot Diaby van dichtbij op Kalinic en haalde vervolgens Gigot een poging van Dennis op de doellijn weg. Een harde les, die eerste nederlaag sinds oktober. Vooral ook een signaal dat de rangen gesloten moeten worden, ondanks de riante voorsprong. Letterlijk na drie keer op rij twee tegengoals. Afwachten of er woensdag tegen Standard al een antwoord volgt. Gent blijft ondertussen feesten. Niet alleen 24 op 24 thuis, ook 33 op 45 in totaal voor Vanderhaeghe. Met een mooie vierde plaats er bovenop.

