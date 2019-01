Het jaaroverzicht van Club Brugge: steeds zelfde ‘Player of the Month’ en “2019 moet het jaar worden van de tweede opeenvolgende titel” Niels Poissonnier

05 januari 2019

08u30 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Vandaag Club Brugge, het nummer twee.

De beste speler

Drie keer raden. Meer dan ooit de patron van Club. Sinds enkele maanden Rode Duivel en straks ook dé favoriet voor de Gouden Schoen. Het bewijs dat niemand bij Club straffer is: dit seizoen al elke maand tot ‘Player of the Month’ verkozen: Hans Vanaken.

Wie stelde het zwaarst teleur

Kaveh Rezaei. Wie vijf miljoen euro kost en al 26 is, moet technisch beter kunnen. Stelde teleur, als hij dan al fit was. Zijn statistieken tot dusver bij Club zijn al even ellendig: één schamel doelpuntje. Vanop de stip dan nog.

Het mooiste moment

Niets triomfantelijker dan de titel pakken. Op het veld van een rivaal dan nog. Hulde aan Ivan Leko. Aan Gouden Schoen Vormer – ondanks die dip na de verkiezing. Aan de ongrijpbare Diaby. Aan Limbombe. En last but not least: Vanaken.

Daarnaast: de eerste Champions Leaguezege in dertien jaar. 0-4, in het Prinsdom. Maakt niet uit dat AS Monaco een ploeg in zware crisis is. Club charmeerde in Europa, dankzij het tactisch vernuft van Leko. Dortmund geneutraliseerd, Atlético aan het wankelen gebracht, Monaco van de mat geveegd. 6 knappe punten, vier clean sheets en amper twee nederlagen: petje af.

Het minst mooie moment

De onbeholpenheid waarmee Decarli al zwevend een voorzet van Waasland-Beveren voorbij Horvath kopte. ’t Resulteerde in een nieuwe uitnederlaag, op het veld van de toenmalige nummer laatst. W-B had tot die ellendige vrijdagavond in december thuis nog niet kunnen winnen… Voorts: de beschamende bekeruitschakeling op Deinze. Geen ramp uiteraard, maar je maakt het als topclub liever niet mee.

De verwachtingen voor 2019

De lat ligt hoog – zo wil Leko het ook. Geen ambitieuzere coach dan de Kroaat. 2019 moet het jaar van de tweede opeenvolgende titel worden voor Club. Zó verleidelijk is die jackpot van de Champions League: een slordige 30 miljoen. Dan kan je je als eens mispakken aan een dure spits.