Het jaaroverzicht per club (#Zulte Waregem en Waasland-Beveren): “Essevee verliest strijd met subtop” en “Nog drie keer winnen en we blijven erin” Michael Vergauwen en Jonas Van De Veire

30 december 2018

08u00 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen.

WAASLAND-BEVEREN

De beste speler

Thelin en Angban waren de dragers van Waasland-Beveren in het eerste deel van het jaar. Na de zomer waren dat Vukotic, Roef en Ampomah. Die laatste is voor ons de laureaat van 2018. Acht goals en vier assists voor de kersvers Ghanees international: die moet hij volgend jaar kunnen overtreffen. Benieuwd waar hij volgend seizoen speelt.

Wie stelde het zwaarst teleur

Tot voor de komst van Adnan Custovic leek Karlo Lulic met deze eer te gaan lopen, maar de Kroatische nummer 10 kwam de voorbije maand toch min of meer boven water. Niet dat hij al in de voetsporen van Ryota Morioka treedt, maar af en toe laat hij toch al even zien waarom de Beverse scoutingscel hem er zo graag bij wou. Tempo en handelingssnelheid opkrikken en dan komt het misschien toch nog goed.

Het podium der ontgoochelingen -in willekeurige volgorde- bestaat uit Lamine Ndao. Oscar Threlkeld. Tobias Salquist. De eerste kwam niet verder dan zeven invalbeurten en 0 goals. Voor iemand die in het begin van het jaar op drie maanden Ligue 2 zeven keer de weg naar de netten vond, véél te weinig. De 24-jarige Britse back speelde 180 minuten in het begin van het seizoen, maar overtuigde nooit en Salquist bewijst dat het niveau in Denemarken niet te vergelijken is met het Belgische. Tot slot hadden we toch al iets meer verwacht van Daan Heymans (19), vorig seizoen toch uitblinker bij Westerlo. Misschien de komende maanden?

Het mooiste moment

De zege tegen Club Brugge, die tegen Antwerp of misschien toch de eerste thuiswinst ooit tegen buur/rivaal Sporting Lokeren? Begin deze maand pakte Waasland-Beveren een (misschien wel cruciale) 9 op 9, de tweede ooit in de clubgeschiedenis. Een 2018 vol kommer en kwel kreeg zo alsnog een hoopvol einde.

Het minst mooie moment

Acht acht acht. 8 mei, 8ste speeldag in play-off 2, 8-0 nederlaag tegen Zulte Waregem. “Een historisch pak slaag”, schreven we. Het Regenboogstadion was meteen het Waterloo van Sven Vermant.

De verwachtingen voor 2019

Cercle, Kortrijk, KV Oostende, Zulte-Waregem: dat zijn de wedstrijden waarin het volgend jaar moet gebeuren voor Waasland-Beveren. Al moet wie Club Brugge en Antwerp kan verslaan, van niemand schrik hebben. “Nog drie keer winnen en we blijven erin”, gokt trainer Adnan Custovic. Meer dan waarschijnlijk zal dat inderdaad volstaan. Enige vraag die dan nog rest: wat met het voetbalschandaal? (MVS)

ZULTE WAREGEM

De beste speler

Zonder twijfel Hamdi Harbaoui. De enige die het hele jaar door deed wat van hem verwacht werd: doelpunten maken. Liefst 31 stuks. Dankzij zijn goals - en gewicht op de verdediging - verzekerde Zulte Waregem zich vorig jaar van het behoud én staat het er nu niet benarder voor.

Wie stelde het zwaarst teleur

Iedereen was overtuigd dat Damien Marcq voor een meerwaarde zou zorgen. Viel dat even tegen, zeg. De toenmalige recordaankoop (1 miljoen euro) stond al snel maanden aan de kant met klierkoorts. Nadien kwam hij zelfs niet in de buurt van zijn niveau bij Charleroi. Verkommert op de bank.

Het mooiste moment

De mooiste zeges zijn vaak de meest onverwachte. Niemand die de 1-3 zege van Zulte Waregem in Club op ‘Black Friday’ zag aankomen. Bongonda en Harbaoui dienden blauw-zwart na ruim drie jaar nog eens een thuisnederlaag toe voor eigen publiek.

Het minst mooie moment

Het debacle op de Bosuil. Omdat de 5-1 nederlaag aantoonde dat Essevee de strijd met de andere Belgische subtoppers zoals Antwerp aan het verliezen is. Het stamnummer 1 walste voor de derde opeenvolgende keer over Zulte Waregem. Francky Dury besefte na die match - het was amper speeldag 7 - al dat hij voor het tweede seizoen op rij een kruis mocht maken over play-off 1. Het is ooit anders geweest...

De verwachtingen voor 2019

Verwachten: een moeizaam behoud in eerste klasse. Hopen: eindelijk nog eens enkele voltreffers op de transfermarkt én het vertrouwde attractieve voetbal aan de Gaverbeek. (JVDV)