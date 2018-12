Het jaaroverzicht per club (#Lokeren en Moeskroen) : “Wie stelde het zwaarst teleur? Euh, heb je even?” Michael Vergauwen en Eddy Soetaert

29 december 2018

08u30 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Aftrappen doen we met rode lantaarn Lokeren en het nummer voorlaatst, Moeskroen.

NUMMER 16: LOKEREN

De beste speler

Volgens mij zijn er slechts twee namen die écht in aanmerking komen voor deze titel: doelman Ortwin De Wolf en Olivier Deschacht, jawel. Dat een 37-jarige de beste man is van een ploeg, zegt veel over die speler, en álles over die ploeg. De Wolf is dan weer een topkeeper in wording. De jonge doelman (22) ligt nog tot juni 2020 onder contract bij Lokeren, maar zo lang staat hij nooit tussen de palen op Daknam. Hij lijkt bovendien de enige speler waar Lokeren op dit moment winst op kan maken. Benieuwd wanneer dat zal zijn: deze winter al, of volgende zomer.



Wie stelde het zwaarst teleur

Euh, heb je even? Het lijstje is lang, maar deze drie springen er voor mij uit. De nog op geen enkel moment fitte Geoffrey Mujangi-Bia? De niet scorende spits Anton Saroka? Stefano Marzo, vaker niet dan wel in de selectie? Kies gerust zelf.

Het mooiste moment

Pas. Tenzij het echt moet. De zege tegen STVV van twee weken geleden was de enige (!) overwinning van Lokeren in 2018 tegen een ploeg die op dat moment in de linkerkolom stond. Lokeren won in de reguliere competitie in 2018 welgeteld vijf keer.

Het minst mooie moment

Hier kan het lijstje dan weer eindeloos lang zijn. 2018 was één langgerekt ‘minst mooi moment’ van Sporting Lokeren, de huidige troosteloze laatste plaats als triest hoogtepunt. De komende drie maanden worden cruciaal. Voor dit seizoen, maar ook voor de toekomst van de Waaslanders. Een complete tabula rasa, maar vooral en in de eerste plaats naast het veld, was nooit zo nodig, en had eigenlijk al láng achter de rug moeten zijn. De opgestapte CEO Frederik Schroyens? Werd niet vervangen. In de plaats van de ontslagen sportief directeur Willy Reynders kwam diens hulpje Thomas Bernaert. 26 jaar, amper ervaring of netwerk. Hem de helse klus toeschuiven om deze winter reddende engelen en witte merels op te sporen is even ondankbaar, risicovol als incompetent. Hem bij mislukking veroordelen onrechtvaardig.

De verwachtingen voor 2019

Negen matchen op leven en dood om te beginnen. Wat Sollied ook mag beweren dat elke match belangrijk is, de eerste drie zijn meteen alles of niets voor Sporting Lokeren. Op Eupen, thuis tegen Zulte Waregem en op Kortrijk moét je minstens twee, en liefst drie keer winnen. Want daarna wachten Antwerp thuis, Standard thuis, Anderlecht thuis en RC Genk uit, met tussendoor nog Moeskroen uit en Cercle thuis. Negen matchen. Vijf keer winnen en je blijft erin. Maar hoe Lokeren plots vijf keer zou winnen op negen matchen, terwijl het daar heel 2018 voor nodig had: we hebben geen flauw idee. (MVS)

NUMMER 15: MOESKROEN

De beste speler

Jean Butez. De doelman van Moeskroen (23) maakt een heel solide indruk. Hij pakte in moeilijke tijden al regelmatig punten voor zijn team. Vorig seizoen werd hij nog lange tijd aan de kant gehouden door Logan Bailly, dit seizoen laat hij de ervaren Olivier Werner achter zich. Butez is geboren in Rijsel en speelde er ook in de jeugdreeksen. Hij werd drie jaar uitgeleend aan Moeskroen dat hem in juli 2017 definitief overnam.

Wie stelde het zwaarst teleur

Christophe Diedhiou. De Senegalese centrale verdediger (30) werd in de zomer van 2017 binnengehaald als de sterkhouder van de defensie maar kon zich nog altijd niet doorzetten. Hij krijgt niet eens een vaste stek in een team dat defensief nochtans wat kwaliteit kan gebruiken.

Het mooiste moment

De recente 3-1-zege tegen Anderlecht. De winst kwam precies op tijd om weer wat rustiger te kunnen ademen middenin de degradatiestrijd. Toen Anderlecht in de 77ste minuut terugkwam tot 2-1 leek het nog een zware klus te gaan worden, maar dan kopte Mbaye Leye zijn tweede van de avond binnen, meteen goed voor de volle buit.

Het minst mooie moment

De eerste zes wedstrijden van het seizoen 2018-2019. Zij brachten Moeskroen in totaal 0 (nul!) punten op, wat leidde tot het ontslag van Frank Defays.

De verwachtingen voor 2019

De redding. Meer dan de redding kun je niet verwachten maar Bernd Storck, de Duitse coach die Hongarije leidde op het EK, heeft organisatie in het team gebracht. Moeskroen heeft weinig talent in de ploeg en zal zich vermoedelijk om financiële redenen amper versterken in januari maar toch kan Storck met regelmaat zorgen voor een uitschieter om voor de zoveelste keer op de valreep de degradatie te vermijden. (ESK)

