Het jaaroverzicht per club (#Kortrijk en Eupen): een weddenschap met Hendrik Van Crombrugge, het clubrecord van Franse spits Eddy Soetaert en Alain Ronsse

01 januari 2019

11u21 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Vandaag KV Kortrijk, het nummer negen, en Eupen (tiende).

KV KORTRIJK

De beste speler

Teddy Chevalier. Hoewel de Fransman er in het huidige seizoen nog amper wat van bakt, werd hij vorig seizoen een absolute uitblinker met 21 doelpunten, een persoonlijk en een clubrecord. Chevalier sloot toch nog 2018 een beetje in schoonheid af met een invalbeurt waarin hij de 4-2 vastprikte tegen de ploeg waarover hij geen goed woord kwijt kan, Zulte Waregem. Het was nog maar zijn tweede doelpunt van het seizoen, het vorige scoorde hij in… Waregem. De andere toppers in 2018: Makarenko, Kagelmacher en De Sart.

Wie stelde het zwaarst teleur

Abdul Ajagun. De Nigeriaan speelde een uitstekend 2017-2018 en ontpopte zich onder Glen De Boeck als een nuttige ‘tien’. Tot ieders verbazing kwam hij in het nieuwe seizoen niet meer in het stuk voor. Kreeg hij dan toch een kans, dan viel hij compleet door de mand. Ajagun lijkt alle vertrouwen kwijt en is vooralsnog niet meer nuttig voor KV Kortrijk.

Mooiste moment

Het mooiste moment ligt in het vorige seizoen toen KV Kortrijk eerst Antwerp met 4-2 en dan AA Gent met 4-1 uit de beker kieperde in de periode dat Glen De Boeck net had overgenomen en de club uiteindelijk van de 15de naar de 7de plaats bracht. Kortrijk miste door een tekort aan uitgoals tegenover Genk de Heizel en in het laatste halfuur van de competitie de play-off 1 maar beleefde onder De Boeck een uitzonderlijke periode.

Het minst mooie moment

Gezien de uitschakeling van de topclubs leek dit seizoen de weg naar de Heizel open te liggen voor KV Kortrijk. Het versloeg Zulte Waregem maar ging dan met de billen bloot Achter de Kazerne bij KV Mechelen. Kortrijk verloor niet zomaar van de ‘tweedeklasser’, het werd ook compleet weggespeeld, goed voor een 3-0 nederlaag zonder enig verweer.

De verwachting voor 2019

Tot voor het op tweede kerst in eigen huis van Zulte Waregem won, stond KV Kortrijk laatste in de rangschikking van de thuiswedstrijden. De winst tegen de buren was pas de derde zege in tien thuiswedstrijden. Het is tijd dat de club weer wat doet aan zijn haast vergane thuisreputatie die topploegen alom afschrikte. Play-off 1 halen lijkt een haast onmogelijke opdracht voor Yves Vanderhaeghe die anders al altijd bij de top zes eindigde. Dan moet het thuispubliek maar worden verwend in de resterende wedstrijden in het Gulden Sporenstadion. (ESK)

EUPEN

De beste speler

Luis Garcia blijft de centrale figuur. De 37-jarige Spanjaard is altijd aanspeelbaar, laat zich zelden de bal afsnoepen, verlengt oordeelkundig en maakt op stilstaande fase vaak het verschil. Als straks de punten voor de Gouden Schoen worden opgeteld, zal hij negen kansen op de tien ergens onderaan de rangschikking eindigen, hoewel hij meer dan dàt verdient. Weinig spelmakers in onze competitie halen zijn niveau. Omdat doelmannen deel uitmaken van een ras apart, vermelden we graag ook Hendrik Van Crombrugge. Zijn aandeel in het behoud van de Panda’s is eveneens zeer groot.

Wie stelde het zwaarst teleur

David Pollet werd op huurbasis overgenomen van Sporting Charleroi. Bij de Carolo’s voldeed de dubbele landskampioen (met Anderlecht en Gent) niet langer en bij Eupen heeft hij zich, ondanks zijn inzet, op geen enkel moment kunnen opwerken als een meerwaarde. In zoverre dat coach Makelele slechts zelden een beroep doet om hem.

Het mooiste moment

De beslissende Eupen - Moeskroen op de slotdag van de voorbije competitie blijft een onvergetelijke wedstrijd voor al wie Eupen volgt. Dankzij vooral drie doelpunten van Toyokawa wisten de Panda’s zich te handhaven op het hoogste niveau. Van 0-0 naar 4-0 in iets meer dan een kwartier. Dat leidde tot verdachtmakingen. Stront een de knikker? Wie daarvan uitgaat, denkt niet verder dan die ene wedstrijd.

Het minst mooie moment

Voor de kwartfinale van de Croky Cup 2019 tegen KV Oostende nam Makelele vijf basisspelers niet op in zijn wedstrijdkern en hield hij er drie op de bank. Omdat, zo oordeelde hij, de dubbele confrontatie in de halve finales te belastend had kunnen zijn met het oog om de strijd om het behoud. En dat terwijl de club op dat ogenblik acht punten voorsprong telde op de laatst geklasseerde.

De verwachting voor 2019

We hebben met Van Crombrugge een weddenschap afgesloten. De doelman zit momenteel een zes clean sheets. Als hij in de reguliere competitie aan negen geraakt, heeft hij een goeie fles tegoed. Slaagt hij daar niet in, dan is hij de pineut. De kans dat wij gaan betalen, is groot. Enerzijds is Makelele een gewezen verdedigende middenvelder voor wie de defensieve organisatie een prioriteit is. Anderzijds behoort Van Crombrugge tot de beste doelmannen in onze competitie. Dat Eupen zich opnieuw — en met meer overschot dan vorig seizoen — zal handhaven, lijdt geen twijfel. En daarna? Eupen is financieel sterk genoeg om volgend seizoen weer een competitieve kern samen te stellen. Voor pakweg 2.500 fans? Tja, maar de aantrekkingskracht behoort nu eenmaal niet tot voorwaarden om een licentie te bekomen. (AR)