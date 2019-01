Het jaaroverzicht per club (Gent en Charleroi): Buffalo’s aan zichzelf verplicht om beker te winnen - Blijft Mazzu of blijft hij niet? Rudy Nuyens en Alain Ronsse

02 januari 2019

08u35 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Vandaag AA Gent, het nummer zeven, en Charleroi (achtste).

→ AA GENT

De beste speler

Zonder enige twijfel: Vadis Odjidja. Startte nagenoeg zonder voorbereiding aan het seizoen en was mede daardoor net iets te vaak geblesseerd, maar het verschil tussen het AA Gent zonder Vadis en dat met Vadis was groot. Technisch sterk, krachtmens, vista, leiderschap en nog goed voor drie fantastische goals ook.

Wie stelde het zwaarst teleur?

Colin Coosemans komt in aanmerking: gehaald om nummer één te worden, maar nummer drie nadat hij in de eerste weken van het seizoen met ingezeepte handschoenen leek te keepen. Igor Plastun ook: gehaald voor 3 miljoen, maar nooit op het niveau om die prijs te rechtvaardigen. Maar de zwaarste teleurstelling is Taiwo Awoniyi. AA Gent won de strijd van andere topclubs om de 21-jarige spits van Liverpool te huren, nadat de Nigeriaan vorig seizoen sterk presteerde bij Moeskroen. Alles wat Awoniyi bij Gent onderneemt, lijkt tot mislukken gedoemd.

Het mooiste moment

De 1-3 overwinning in de kwartfinales van de beker, op het veld van play-off 1 kandidaat STVV. Sint-Truiden had in de competitie nog niet verloren, maar werd door de Buffalo’s kansloos aan de kant geschoven. De zege op Stayen zou weleens de belangrijkste van het seizoen kunnen worden met het oog op Europees voetbal.

Het minst mooie moment

De 1-5 thuisnederlaag begin oktober tegen RC Genk. De manier waarop Gent die match onderging, was ontluisterend voor een topclub. Een nederlaag met grote gevolgen ook, want ze betekende het einde van Yves Vanderhaeghe bij AA Gent.

Verwachtingen voor 2019

Dat de ploeg zich verder herpakt onder Jess Thorup. Op basis van het aanzienlijk verbeterde voetbal van de laatste weken én een paar gerichte versterkingen in januari, moet AA Gent een ticket voor play-off 1 kunnen afdwingen. Maar de snelste en makkelijkste weg naar een rechtstreeks ticket voor de Europa League ligt in de beker. Met halve finales (over 2 matchen) tegen KV Oostende en een finale tegen een club 1B, is AA Gent het aan zichzelf verplicht om de beker te winnen. Doet het dat niet, dan heeft het gefaald. (RN)

→ CHARLEROI

De beste speler

Cristian Benavente kiest zijn matchen niet uit. Hij mist gewoon regelmaat. Als hij in zijn dagje is, dan loont het de moeite hem bezig te zien. Overzicht, tempoversnelling, dribbel, afwerking: zijn register omvat alles wat een aanvallende middenvelder annex hangende spits nodig heeft om uit te blinken. Daar is in 2018 zelfs nog een troef bijgekomen. Zijn kopspel. Merkbaar verbeterd dankzij extra training onder leiding van T2 Mario Notaro. Benavente ligt blijkbaar goed op de markt. Is hij klaar voor een stap hogerop? Dat zal grotendeels afhangen van de omgeving waarin hij terechtkomt.

Wie stelde het zwaarst teleur?

Ondanks een niet te miskennen potentieel, heeft Chris Bedia de verwachtingen niet kunnen inlossen. In zoverre dat de 22-jarige aanvaller, na twee proefjaren, vorige zomer verhuurd werd aan Zulte Waregem. Essevee kan de Ivoriaan op het einde van het seizoen definitief overnemen, maar het is zeer de vraag of ze aan de Gaverbeek gebruik zullen maken van die optie. Terug naar Charleroi waar zijn contract nog loopt tot 2022? Als Mazzu aan zet blijft bij de Carolo’s wacht Bedia daar niet echt een toekomst. Tenzij hij inmiddels de knop zou hebben omgedraaid en blijkt geeft van een attitude die past bij de vereisten van de club. We kozen voor Bedia, maar we hadden evengoed Dervite, Grange en Nor Afkan als tegenvallers kunnen aanstippen. Met dien verstande dat de jonge Iraniër, Nor Afkan dus, aanpassingsproblemen kan inroepen als geldig excuus.

Mooiste moment

Zeer in tegenstelling tot 2017, toen Sporting Charleroi historisch hard van stapel liep en in de reguliere competitie lange tijd de tweede plaats bezette, heeft 2018 veel minder gebracht. PO 1 werd een tegenvaller (van de derde naar de zesde plaats) en de start van het lopend seizoen eveneens. Tot de Carolo’s onder stoom kwamen en zeven opeenvolgende thuiszeges lieten optekenen met als hoogtepunt de 2-1 tegen Club Brugge. Die avond haalden de Zebra’s, collectief en individueel, hun beste niveau.

Minst mooie moment

Mehdi Bayat droomt al jaren van bekerwinst. Weer mis. Akkoord dat de Zebra’s in de achtste finales van de Croky Cup 2019 met Racing Genk de momenteel best voetballende ploeg troffen, maar de manier waarop ze zich op eigen veld lieten uitschakelen was niet meteen wat je verwacht van een team dat naar zijn eerste trofee hunkert als een puppy naar zijn eerste been.

De verwachting voor 2019

Dé hamvraag voor 2019 is: blijft Felice Mazzu of niet? Hij is aan zijn zesde seizoen bezig bij Charleroi en heeft zich opgewerkt tot een van de beste Belgische coaches. Het is dus niet uitgesloten dat hij volgende zomer het Stade du Pays de Charleroi verlaat om op 53-jarige leeftijd een nieuwe uitdaging aan te gaan, al zijn club en coach niet uitgekeken op elkaar. Loodst Mazzu zijn troep ondertussen opnieuw naar PO I ? Het zal spannen, maar ze zijn ertoe bekwaam en het lijdt geen twijfel dat de directie de komende weken een extra inspanning zal leveren om de kern nog te versterken. (AR)