Het jaaroverzicht per club (#Cercle en Oostende): een laatste minuut in maart om nooit meer te vergeten Luc Verweirder en Tomas Taecke

31 december 2018

11u28 2 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Vandaag Cercle Brugge, het nummer elf, en KV Oostende (twaalf).

CERCLE BRUGGE

De beste speler

Doelman Paul Nardi was na de promotie naar 1A zeer vaak de uitblinker en enkele keren ook de matchwinnaar voor groen-zwart. In de promotie zelf was het aandeel van Xavier Mercier groter, niet toevallig werd de Franse spelverdeler uitgeroepen tot beste speler van 1B. Ook op het hoogste niveau liep het rendement van Cercle zeer vaak parallel met de inspiratie van Mercier, die er - zoals Cercle - niet altijd in slaagde regelmaat in zijn prestatiecurve te leggen. Dus toch maar Nardi, met lichte voorsprong. Al is het sowieso oneerlijk een “beste speler” naar voor te schuiven in een ploeg die op het collectief drijft. Zo bleek het belang van ervaren rotten als kapitein Lambot en sterkhouder Taravel vooral wanneer die er niet bijliepen, waren er de flitsen van Kylian Hazard en niet te vergeten het opportunisme van Gianni Bruno. De regelmatigste? Dat was zonder meer Isaac Koné.

Wie stelde het zwaarst teleur

Van iemand die tot de ruime selectie van Brazilië voor het WK behoorde, mag veel meer worden verwacht dan wat Vitinho de voorbije maanden liet zien. Dat hij pas 19 jaar is mag daarbij minder als een excuus gelden dan de noodzakelijke aanpassing aan een ander continent en aan een andere voetbalstijl. Ook cultheld Irvin Cardona bleef ver beneden het verwachtingspatroon, maar dat had dan weer met diens lange revalidatieperiode te maken - de maker van de beslissende strafschop in de promotiematch tegen Beerschot-Wilrijk stond minder dan de helft van het jaar op het trainingsveld. Het Franse supertalent Nabil Alioui en Monaco-huurling Nguinda zijn al geblesseerd sinds hun aanwerving, dat heet pech. De kleine kleuring Franck Irié en de Argentijn Farias haalden nog niet één keer de wedstrijdselectie, dat kan geen pech meer zijn.

Het mooiste moment

10 maart 2018, laatste minuut van de tweede barragefinale tegen Beerschot-Wilrijk. Het staat 2-1, Cercle heeft nog een derde doelpunt nodig voor promotie. Irvin Cardona wordt aangetikt door Swinkels, ref Boucaut geeft strafschop en Cardona zelf knalt die laag in de rechterhoek binnen. Na drie jaar neemt groen-zwart zijn plaats bij de elite weer in.

In de zes maanden die volgen zal Cercle er als enige in slagen leider Genk de nederlaag toe te dienen, buitenshuis dan nog (1-2). Jan Breydel wordt ook het Waterloo van Hein Vanhaezebrouck met Anderlecht (2-1). Het zijn de twee opvallendste overwinningen voor de nieuwe coach Laurent Guyot, die bij de aanhang (nog) niet op dezelfde sympathie mag rekenen als zijn succesvolle voorganger en ex-ploegmaat Franky Vercauteren. De (klinische) wijze waarop de Fransman met Cercle reeds 25 punten oogstte en een optie nam op het behoud, mag nochtans een succes heten.

Het minst mooie moment

Hier denk ik dat we over “de pijnlijkste week” moeten spreken. De laatste week van september was dat, met pandoeringen in Jan Breydel tegen Racing Genk (2-5) en in de ‘uitmatch’ tegen Club Brugge (4-0). Tussendoor werd Cercle ook nog eens roemloos uit de Belgische beker gekegeld door Beerschot-Wilrijk, dat wraak kon nemen voor de gemiste promotie van enkele maanden voordien. Na die rampweek zou het nog even duren vooraleer de Vereniging zich uit de degradatiezorgen kon knokken, met 9 op 9 in de drie wedstrijden van de maand november.

De verwachting voor 2019

Torenhoge ambities voor het vervolg van de competitie 2018-19 koestert Cercle Brugge niet. Het behoud definitief verzekeren staat voorop. Daar denkt coach Guyot nog vijf punten voor nodig te hebben. Het resterende programma is niet van de poes, maar mislopen mag de missie niet meer. In play-off 2 geen modderfiguur slaan en tegelijk de jongens klaarstomen die het volgende seizoen moeten kleuren (de wisselvallige Tormin, het enigma Cardona, mogelijk ook Alioui) zijn de eerstvolgende doelstellingen. Moeilijk te voorspellen valt het hoe Cercle daarna in jaargang drie van “het project” met Monaco voor de dag zal komen. Weinig waarschijnlijk is het in elk geval dat met name Paul Nardi dan nog tussen de palen zal staan. In de komende wintermercato wil Cercle zich in de eerste plaats centraal achterin versterken. Zonder de geldbeugel open te trekken, ook niet die van Monaco. (LUVW)

KV OOSTENDE

De beste speler

Wout Faes, de nieuwe verdedigingsleider. Was in de voorbereiding het absolute lichtpunt bij KVO en trok die lijn ook tijdens de eerste competitiehelft door. Faes: “Ik heb destijds zelf de keuze gemaakt om naar Nederland te trekken (hij werd uitgeleend aan Heerenveen en Excelsior, red.) en heb geen spijt van die beslissing. Het was een goeie leerschool en ik heb het gevoel dat ik er een echte man ben geworden. Toch vind ik het nog steeds jammer dat ik niet één match heb mogen spelen bij Anderlecht. Wat de reden was, heb ik nooit geweten. Nooit heb ik een uitleg gekregen of met iemand gesproken. Kindermans (hoofd opleiding, red.)? Ik denk dat hij nog steeds in mij gelooft, dat is niet veranderd. Maar kijk, zo zijn de zaken nu eenmaal gelopen.”

Wie stelde het zwaarst teleur

Een drama was het geregeld voorin. In de eerste helft van 2018 kon Gano zich nooit doorzetten, nadien waren Guri, Sakala en Zikvovic dikwijls nergens. Eerste klasse niet waard. Stuk voor stuk miskopen die de kustploeg met een enorm probleem opzadelen. Die eerste twee hebben recht op een aanpassingsperiode, maar de Servische Amsterdammer ligt intussen bij de coach in de onderste schuif. Met Amsterdamse arrogantie is op zich weinig verkeerd, maar bij Zivkovic ontbreekt de lef en branie die daar doorgaans mee gepaard gaan.

Geen toeval dat Oostende het slechtste doelsaldo in deze reeks heeft, dit terwijl de verdedigers eigenlijk nog wekelijks de uitblinkers zijn. Boonen is naast sterkhouder Canesin het lichtpunt, maar daar stopt het. Coopman is nog een schim van zichzelf, al pleit het in zijn voordeel dat hij - opzijgeschoven door Club Brugge - geen voorbereiding heeft gehad.

Het mooiste moment

Ongetwijfeld de 2-0-zege thuis tegen Anderlecht, net na het vertrek van Marc Coucke als voorzitter naar Brussel. Na een kwartier stond paars-wit al 2-0 in het krijt aan de kust...

Het minst mooie moment

KVO ging telkens kansloos onderuit ging tegen een G5-club. Twee keer 3-1 tegen Standard, twee maal 2-0 tegen Genk, 5-2 tegen Anderlecht, 4-0 tegen Club en 0-4 tegen AA Gent: geen enkel team doet slechter tegen de G5 dan dat van Gert Verheyen. “Als we de oorzaak daarvan zouden kennen, zouden we er iets aan doen”, grijnsde Laurens De Bock na de laatste oplawaai in Luik. Het belooft alvast niet veel goeds voor de dubbele bekerconfrontatie met AA Gent na Nieuwjaar...

De verwachting voor 2019

Het blijft lang aanmodderen voor KV Oostende, dat nog enkele zeges nodig heeft om zich definitief behoudszeker te noemen. En natuurlijk is er de beker waarin het tegen AA Gent dan toch eens hoopt te stunten. (TTV)