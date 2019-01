Het jaaroverzicht per club (Antwerp en Standard): “Mbokani liet de fans -heel even- dromen” en “Standard pakt dit seizoen de titel” Stijn Joris en Frank Dekeyser

04 januari 2019

08u00 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Vandaag Antwerp, het nummer drie, en Standard (vierde).

→ ANTWERP

De beste speler

Over het hele jaar was Faris Haroun onbetwist de meest regelmatige speler van Antwerp. De middenvelder haalt op zijn 33ste opnieuw een erg hoog niveau en weet dat ook week na week aan te houden. In de eerste helft van het jaar was Stallone Limbombe de meest bepalende speler van de Great Old en dat leverde hem ook een transfer naar Gent op. Na de zomer was Dino Arslanagic ijzersterk achterin.

Wie stelde het zwaarst teleur

Jonathan Pitroipa kon de verwachtingen nooit inlossen en vertrok dan ook deze zomer alweer in alle stilte. Zijn contract werd niet verlengd. De Burkinees was ooit de beste speler op de Afrika Cup en presteerde sterk bij Europese subtoppers HSV en Rennes, het was een geoorloofd gokje van Luciano D’Onofrio, maar draaide op niets uit. Daniel Opare kon zich in de tweede seizoenshelft ook nog niet doorzetten.

Het mooiste moment

De zege op het veld van Standard van 4 november was zonder meer sportief de meest complete en volwassen prestatie. Mbokani liet de fans heel even dromen bij zijn terugkeer op Sclessin. De Great Old presenteerde zich een paar keer als kandidaat voor een Europees ticket, maar dat status kreeg in de recente weken een deuk. Voor de die hard-fans was de thuiszege tegen Beerschot-Wilrijk in play-off 2 ongetwijfeld ook een hoogtepunt.

Het minst mooie moment

Daarvoor moeten we niet zo heel ver terug in de tijd. De opdoffer in het Jan Breydelstadion van 23 december kwam hard aan. De 5-1 was niet alleen de grootste nederlaag sinds de terugkeer op het hoogste niveau, het was ook de eerste keer in anderhalf jaar dat Antwerp echt een hele wedstrijd overspoeld werd.

De verwachtingen voor 2019

Als de tendens van de voorbije weken zich verderzet, gaat Antwerp nog in een bitsige strijd voor een plekje in play-off 1 verwikkeld raken. Aan Bölöni om tijdens de winterstage in Spanje weer de puntjes op de i te zetten. De spelersgroep staat qua ervaring een stuk verder dan vorig seizoen toen de Great Old in januari en februari zeven wedstrijden op rij niet kon winnen. Zo’n dip moet Antwerp absoluut zien te vermijden. Luciano D’Onofrio is van plan nog wat kwaliteit aan de spelersgroep toe te voegen. Hij doet dat wel best op een manier dat het evenwicht in de kern er niet aan ten onder gaat. Een nieuwe toestroom van negen nieuwe gezichten - zoals in januari van 2018 - lijkt alles behalve een goed idee. (SJH)

→ STANDARD

De beste speler

Carcela en Edmilson tijdens play-off 1, Djenepo maakte indruk in het seizoensbegin, Vanheusden speelt bijzonder sterk sinds hij een basisplaats kreeg en Ochoa is de meest regelmatige doelman in eerste klasse.

Wie stelde het zwaarst teleur

Orlando Sá werd teruggehaald uit China, maar kon nog niet zijn stempel drukken bij de Rouches. Ook Carlinhos kan bestempeld worden als een miskoop.

Het mooiste moment

De zege in Oostende die hen in play-off 1 bracht, bekerwinst tegen Racing Genk en de Europese zege tegen Sevilla waar alles samenkwam: het plan van Preud’homme, de uitvoering door de spelers, de sfeer op de tribunes.

H et minst mooie moment

De nieuwe blessure voor Obbi Oulare. Een ramp voor de speler die net terug was na een maandenlange revalidatie.

De verwachtingen voor 2019

De titel. (FDZ)