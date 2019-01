Het jaaroverzicht per club (Anderlecht en STVV): “Dat Trebel de ‘beste’ was, zegt genoeg” en “Nu zal veel duidelijk worden op Stayen” Pieter-Jan Calcoen en Filip Kevers

03 januari 2019

09u37 0 Jupiler Pro League Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier de komende dagen. Vandaag Anderlecht, het nummer vijf, en Sint-Truiden (zesde).

Jupiler Pro League → ANDERLECHT

De beste speler

Adrien Trebel. Simpelweg omdat Anderlecht zonder hem niet leek te kunnen winnen. Anderzijds: met hem vaak ook niet... Dat Trebel, ondanks zijn beperkingen, toch ‘de beste’ was, zegt genoeg over de individuele prestaties.

Welke stelde het zwaarst teleur

In tegenstelling tot de vorige vraag: de lijst is eindeloos. Sanneh omdat hij voorlopig de hoge verwachtingen niet kon inlossen. Vranjes en Teodorczyk om hun geklungel op en naast het veld. Bakkali omdat hij niet in zijn eentje het verschil kon maken, wat wel gehoopt werd. Dendoncker omdat hij de eerste zes maanden dé kans op de Gouden Schoen vergooide en finaal langs een achterpoortje vertrok. Saief, Milic, Musona, Lawrence,...

Het mooiste moment

De 75ste verjaardag van clubicoon Paul Van Himst. En de staande ovatie voor Olivier Deschacht, toen al bij Lokeren.

Het minst mooie moment

De uitschakeling in de Europa League na amper vier speeldagen. En dat in een poule met Dinamo Zagreb, Fenerbahçe en Trnava. Ook pijnlijk is dat Anderlecht flirt(te) met play-off 2.

De verwachtingen voor 2019

Dat men ervoor zorgt dat de supporters tenminste opnieuw met een klein beetje ‘goesting’ naar het stadion kunnen komen. (PJC)

→ SINT-TRUIDEN

De beste speler

Casper De Norre, intussen op weg naar Racing Genk, was de speler die zich over heel 2018 het meest in de kijker speelde. En dat op een plaats die voor hem eigenlijk niet voor de hand lag: de linksachter. Spitsen we ons toe op het lopende seizoen, dan staken ook Roman Bezus en vooral de Japanners Tomiyasu en Kamada er bovenuit. Ook die drie staan intussen niet toevallig in de belangstelling van enkele topclubs. Vooral Kamada speelde zich in de kijker omdat hij zich tegen alle verwachtingen ontpopte tot een echte prijsschutter. Lange tijd hield hij een gemiddelde aan van één doelpunt per wedstrijd. Alleen in december begon het minder te lopen. Iets wat trouwens voor het gans team geldt.

Wie stelde het zwaarst teleur

Eén naam gaat met die twijfelachtige eer lopen: Mohamed Buya Turay. Niet alleen omdat hij onder Brys nauwelijks aan spelen toe komt, ook omdat hij veruit de duurste inkomende transfer voor STVV ooit is. Ruim twee miljoen kostte spits uit Freetown in Sierre Leone. Hij kon nochtans goede cijfers voorleggen. Bij Dalkurd, in de Zweedse competitie, deed hij het voortreffelijk. Maar op Stayen viel hij helemaal door de mand. Hij begon nochtans goed. Thuis tegen Lokeren, zijn debuut, bezegelde hij een korte invalbeurt met een doelpunt en bezorgde hij zo zijn team toch nog in extremis een punt. Iets later volgde een akkefietje op training. Daarna werd het niks meer.

Het mooiste moment

Waar STVV in de eerste helft van het jaar nauwelijks een thuismatch kon winnen, verwierf het team dit seizoen een heuse thuisreputatie. In de huidige competitie zijn de Kanaries thuis nog steeds ongeslagen. Vaak maakten ze indruk en dat deden ze vooral tegen de topploegen. De referentiematch blijft echter de uitoverwinning bij Antwerp waar een ontketend STVV met 1-3 ging winnen. Veruit het mooiste moment.

Het minst mooie moment

De tweede helft van de maand december was één uitgesponnen dieptepunt. In de vier matchen voor het jaareinde gooide STVV heel veel weg: een stevigere plaats in de top zes en een unieke kans op bekerwinst. Het begon met een erbarmelijke match op Daknam waar met 2-0 werd verloren van hekkensluiter Lokeren. Thuis tegen Kortrijk en uit bij Oostende werd ook met punten gemorst. En tussendoor gingen de Kanaries in de Croky kansloos onderuit tegen Gent.

De verwachtingen voor 2019

Het is een beetje koffiedik kijken. Willen de nieuwe Japanse bazen dit seizoen al de top zes? Of moet het pas binnen de drie jaar, zoals ze eerst aangaven? Tijdens de winterstop zal heel veel duidelijk worden. Wie vertrekt? Wie blijft? Worden vertrekkers degelijk vervangen? En -vooral- komt er een kwaliteitsinjectie voor elke linie? Wil STVV een kans maken op de top zes, dan zal die injectie zeker nodig zijn. En dan nog stelt zich een probleem. Want de terugval in december heeft alles te maken met het feit dat Brys te weinig spelers heeft waar hij kan op tellen. Vandaar dat het bobijntje af was. In dat verband kunnen we niet voorbij aan het mislukte transferbeleid. Enkel de Japanners Kamada, Endo en Tomiyasu en de Spanjaard Garcia claimden een basisplaats. Thallyson, Mmaee, Sankhon, Koike, Sekine, Nazon, De Bruyn, Gladon en Buya kwamen niet of nauwelijks in beeld. Samen een gans team aan mislukte transfers dus. Dat wreekt zich altijd. (FK)

