Het is eens wat anders: spelers, trainers én onze huisref lovend over arbiter en VAR in Stade du Pays KDC

12 augustus 2019

07u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League De arbitrage en de VAR scoorden volgens onze huisref Tim Pots goede punten. Vijf keer verleende videoref Bram Van Driessche assistentie en geen enkele keer viel daar iets op aan te merken.

In één geval greep de VAR zelf in. “Bij de afgekeurde goal van Baby raakte Coopman in de voorafgaande actie de bal lichtjes met de arm. Het handspel was weliswaar onvrijwillig, maar dat doet er niet toe”, legt Tim Pots uit. “Antwerp haalde er voordeel uit en dus was het doelpunt volgens de jongste richtlijnen niet 100 % ‘clean’.”

Voorts werd de VAR ingezet om vier beslissingen van de mannen in het veld na te kijken. Telkens werd de beslissing in kwestie bevestigd. “Bij de goal van Refaelov toonde de lijn aan dat het geen buitenspel was”, aldus nog Pots. “Het doelpunt van Henen was dat wel. Ook de penalty voor Charleroi was correct. Dat Bolat geen kaart kreeg, was eveneens verdedigbaar, want de bal werd naar buiten getikt. En de winninggoal werd terecht goedgekeurd. Doelpuntenmaker Perbet kon onmogelijk offside staan, want de bal kwam van Antwerp-speler Haroun. Complimenten voor de assistent-scheidsrechter aan die kant, want dat was echt niet makkelijk te zien.”

Ook spelers en trainers lovend over ref en VAR

Noch bij Charleroi, noch bij Antwerp was er achteraf veel commotie over de tussenkomsten van de videoref. “De scheidsrechters leverden een goede prestatie af”, loofde verliezend trainer Laszlo Bölöni.

Het was in het verleden wel eens anders, maar de tussenkomsten van de VAR zorgden deze keer voor weinig of geen discussie. “In de laatste minuten van de wedstrijd moesten de scheidsrechters serieus aan de bak. Het is voor hen vaak erg delicaat, maar ik moet zeggen dat ze het deze keer goed hebben gedaan”, zei Bölöni. “Stilaan moeten spelers en trainers met de VAR-beoordelingen leren omgaan. Het enige wat ik jammer vind, is dat het zo lang duurt vooraleer er duidelijkheid is in buitenspelsituaties. Ik had gehoopt dat dit sneller kon.”

Sander Coopman - hoofdrolspeler in één van de vijf VAR-fases - bekeek het, net als zijn coach, nuchter. “Ik beging onvrijwillig hands, maar volgens de regels doet dat er niet toe. Tegenwoordig kan je op die manier een penalty krijgen, maar soms kan je dus ook een doelpunt worden ontnomen”, aldus Coopman. Het slotwoord was voor Charleroi-coach Belhocine: “Veel VAR-fases in één match maken het emotioneel zwaar, want je bent toch altijd bang om te vieren als je een doelpunt maakt.