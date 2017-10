Het Hein-effect? Efficiënt Anderlecht haalt uit tegen zwak verdedigend Malinwa Mike De Beck

22u20 0 BELGA Jupiler Pro League Voor het eerst in vijf jaar kon Anderlecht nog een keer winnen op het veld van Mechelen. Hein Vanhaezebrouck deed het voor de tweede keer in zijn carrière als coach. Niet dat paars-wit zo fluks stond te voetballen, maar na een uiterst efficiënte eerste helft stond het al 1-4 voor Vanhaezebrouck en de zijnen. In de tweede helft acteerde paars-wit wat bleek en werd het uiteindelijk nog 3-4.

Lang heeft hij zijn team niet kunnen voorbereiden voor zijn eerste partij als T1 bij Anderlecht, maar Hein Vanhaezebrouck moest niet te lang wachten op een eerste treffer. Met dank aan zijn verrassende keuze op het middenveld Pieter Gerkens. Na een geniale tik van Sofiane Hanni (tegen zijn ex-club) kon Gerkens het leer simpel binnen tikken. De Mechelse verdediging was in geen velden of wegen te bespeuren. Niet veel later werd de thuisploeg opnieuw koud gepakt. Hanni voerde een bisnummer op en schotelde een treffer voor aan die andere protagonist van de avond Henry Onyekuru.



Rob Schoofs leek met de aansluitingstreffer zijn ploeg weer in de wedstrijd te brengen, maar dat was buiten ene Henry Onyekuru gerekend. Faycal Rherras had het al een hele eerste helft knap lastig met de dartele bewegingen van de Nigeriaan. Naar binnen komen en de trekker overhalen: 1-3. Al zijn zesde van het seizoen. De Mechelse rechtsachter zal deze nacht ongetwijfeld al badend in het zweet wakker worden met de vinnige speler van Anderlecht in gedachten. Een nachtmerrie heet zoiets. Teodorczyk schoof mee aan tafel voor de feestdis en prikte de 1-4 binnen. Vanhaezebrouck had zich geen betere start kunnen inbeelden.

Mechelen herrijst

Yannick Ferrera moest ingrijpen en deed dat ook. De beter voetballende El Messaoudi kwam Vitas aflossen en Mechelen begon er weer in te geloven. Onyekuru en co verdwenen naar de achtergrond en het was de ingevallen Nicklas Pedersen die de achterban Achter de Kazerne weer hoop gaf. Met een nekslag waar de klasse van afdroop zette de Deen zijn team weer op de rails. En dat nadat Cocalic de bal nog net van de lijn kon keren aan de overzijde. In het ultieme slot prikte Bandé zijn vijfde van het seizoen nog tegen de touwen, maar verder dan 3-4 kwamen de Mechelaars niet meer.

