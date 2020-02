Het hakje van Hrosovsky, de perfecte counter van Gent en de gemiste elfmeter van Cercle: bekijk hier alle hoogtepunten van de zaterdagmatchen DMM

01 februari 2020

23u58 0

Vier matchen in de Jupiler Pro League deze zaterdagavond. Genk deed thuis tegen Charleroi een goeie zaak in de strijd om play-off I. Didillon hield de nul, terwijl Hrosovsky een prinsheerijk hakballetje scoorde. Onderaan boekte KV Oostende een verlossende zege tegen STVV na een vrij gelukkige goal van Sakala. De zege van Oostende betekent dat het nu wel héél moeilijk wordt voor Cercle. Groen-zwart miste een penalty en verloor in Eupen met het kleinste verschil. In Mechelen heel wat animo, maar al bij al kon Gent vrij makkelijk winnen Achter de Kazerne. Bekijk de hoogtepunten van alle matchen in onderstaande samenvattingen.

Genk-Charleroi: 1-0

KV Oostende - STVV: 1-0

Eupen - Cercle: 1-0

KV Mechelen - AA Gent: 0-3