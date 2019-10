Het dieptepunt bereikt: KV Oostende nu zelfs tegen tien van Charleroi onderuit

TTV

29 oktober 2019

22u27 2 KV Oostende KVO KVO 0 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Zwak, zwakker, zwakst. KV Oostende heeft zichzelf in het degradatiemoeras geklungeld. Rezaei knalde tien Carolo’s in de slotfase naar een top 6-plaats.

Een gevoelstemperatuur van 4 graden Celsius, weinig sfeer of beleving en een dramatisch openingshalfuur. Het was andermaal geen pretje om een match van KV Oostende bij te wonen. Charleroi domineerde, Bruno miste na een kwartier onbegrijpelijk oog in oog met Dutoit. Niemand die een cent gaf om een eerste zege in acht matchen voor KVO, totdat één fase de ganse wedstrijd leek om te gooien. Op weg naar doel werd Guri afgestopt door de hand van laatste man Diagne, die na tussenkomst van de VAR - waarom gaf Lothar D’Hondt niet meteen rood? - terecht werd uitgesloten. Een uitsluiting die Oostende perspectieven bood - nog voor de rust hield Penneteau Guri en Bataille van de openingsgoal.

Cercle Brugge en Eupen hadden halverwege uitzicht op punten... en dus moest KVO wel winnen. ‘Hey hoi juplahoi’ zong Lucy Loes aan de rust - Ingebrigtsen gooide met Canesin en Vargas aanvallend geweld in de strijd. KVO trok resoluut naar voor, maar uit de vele aanvalsgolven vloeiden nauwelijks kansen voort. Een gebrek aan kwaliteit, dit terwijl Charleroi op de counter bijna de 0-1 lukte. Alleen voor Dutoit legde Gholizadeh de bal aan de verkeerde kant van de paal. KVO bleef duwen en duwen, zonder resultaat. Tien minuten voor tijd voltrok zich het doemscenario. Gesteund door Gholizadeh mocht Rezaei alleen op Capon afgaan. Na een draak van een wedstrijd deed de huurling van Club het op zijn eentje - met een harde knal trapte hij KV Oostende nog dieper in de ellende. Eén uur lang voetbalde de kustploeg tegen tien mensen, toch ging ze voor de vierde opeenvolgende keer onderuit. Of hoe de revelatie van het seizoensbegin een felle degradatiestrijd tegemoet gaat.