Het allermooiste moment van de Brugse derby: de aftrap gegeven door Miguel Van Damme

27 september 2020

18u34 64 Jupiler Pro League Voor even was de Brugse rivaliteit tussen Club en Cercle van geen tel. Het was een bijzonder mooi moment, toen Miguel Van Damme (27) de aftrap gaf van de derby geflankeerd door zijn vrouw Kyana.

Bij de doelman van Cercle werd de voorbije week opnieuw kanker vastgesteld. Hij voert al sinds 2016 een onafgebroken strijd tegen leukemie. Alle handen op elkaar in het Jan Breydel. Tranen in de ogen bij de hele Cercle-familie en trainer Paul Clement in het bijzonder. Ploegmaats die hem omhelsden. Applaus op alle banken. Aan de zijlijn lag zijn Cercle-shirt als eerbetoon. Even daarvoor waren alle spelers van Cercle het veld opgekomen met een shirt van Van Damme. Een dankbare en geëmotioneerde Van Damme reageerde met opgestoken duim. Groen-zwart of blauw-zwart even één in hun steun voor de keeper.

