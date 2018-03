Herrezen Teodorczyk loodst Anderlecht naar tweede plek na twee treffers tegen Essevee

Het beste dat Zulte Waregem voor 21 uur leverde, was de hamburger die Stephan Keygnaert at - felicitaties van de Chef Voetbal aan de Chef Hamburger. Voor 3,80 euro, inclusief ketchup en ajuin, was het oordeel: "Uitstekend."



Hetzelfde kon dus niet gezegd over Essevee, dat een opendeurdag hield tegen Anderlecht. Nochtans had Francky Dury vijf verdedigers opgesteld, maar als één van die jongens Kingsley Madu is, speel je eigenlijk maar met vier achterin. Paars-wit kon meteen profiteren: Appiah met de voorzet vanop Madu's flank, Morioka met de knik: 0-1. Kort tussendoor: Morioka blijft vaak erg onzichtbaar, maar sinds kort zijn zijn statistieken tenminste goed - 't is al iets.





Ook Lukasz Teodorczyk heeft zijn weg naar het scorebord teruggevonden. Na zijn hattrick tegen Moeskroen vorige week maakte hij er nu opnieuw twee. Zijn eerste, de 0-2, kwam er na een prima opening van Gerkens - wat is dat toch een slimme voetballer, zeg. Teo's tweede was dan weer een gevolg van nieuw geklungel bij Zulte Waregem, waar Dury Madu al na een kwartier gewisseld had. Tussendoor scoorde Baudry: 1-3 bij de rust.



Over het voetbal na de pauze kunnen we kort zijn: het haalde niet het niveau van de hamburgers. Er waren mensen die al een kwartier voor tijd naar huis gingen, maar zij misten op die manier wel de aansluitingstreffer van Saponjic (2-3). Het doelpunt was een beloning voor het aanhoudende geloof bij Essevee, dat eerder een goal afgekeurd zag voor buitenspel. Op de Anderlecht-bank ging Hein alweer aan het zweten, net als tegen Moeskroen.



Puntenverlies leed Anderlecht finaal niet, maar het moet zich wel vragen stellen bij de manier waarop het een zwakke tegenstander telkens terug laat hopen. Maar ach, zolang paars-wit op die manier wint, hoor je de fans niet klagen.