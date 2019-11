Herfstwandeling op Jan Breydel: ook Kortrijk maakt kennis met Brugse machine TTV/GVS

02 november 2019

22u17 14 Club Brugge CLU CLU 3 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Herfstwandeling in Jan Breydel voor Club Brugge, waar KV Kortrijk makkelijk opzij werd gezet. Vanaken besliste met twee goals al vroeg de match die er nooit één was.

Met PSG in het achterhoofd koos Philippe Clement niet voor zijn beste elf tegen Kortrijk. Diagne kreeg een eerste basisplaats, ook Schrijvers, Rits en Openda begonnen aan de wedstrijd. Rust was er voor Diatta, Balanta, Mechele en Okereke. Dennis was niet helemaal fit en werd uit de selectie gelaten. Bij de bezoekers namen Stojanovic en Rougeaux op rechts de plaats in van Ocansey en Azouni.

Amper afgetrapt lag de bal al op de stip. Hines-Ike vergreep zich aan Sobol - de Oekraïner had na 57 seconden nood aan een nieuw shirt. De strafschop was een koud kunstje voor Vanaken, die zijn zevende van het seizoen voorbij Bruzzese trapte.

Eén keer kwam Kortrijk piepen in de eerste helft. Kagelmacher kon vrij inkoppen, maar mikte over. Diagne en Openda speelden zich niet bepaald in de kijker, wél hielpen Vormer en Vanaken Club snel aan een dubbele voorsprong. Voorzetje van de aanvoerder vanop rechts, doelpunt nummer acht voor Vanaken. De sterkhouders beslisten het burenduel na één kwart wedstrijd - niemand in Jan Breydel die nog een cent gaf om de kansen van een onmachtig Kortrijk. Kort voor de pauze nog één keer opwinding, toen Lepoint de bal in de eigen rechthoek tegen de arm van Van Der Bruggen knalde. Geen strafschop oordeelde Verboomen na raadpleging van van het videoscherm aan de rand van het veld.

In een saaie tweede helft hield Club het rustig. Mboyo en Golubovic kregen kansen op de aansluitingstreffer, maar écht aandringen deed Kortrijk nooit. Na 68 minuten maakte Okereke er na knap voorbereidend werk van Schrijvers 3-0 van. Zijn derde goal in drie matchen, zijn zevende in totaal. Clement bracht nog Tau en Balanta binnen de lijnen, Club speelde de wedstrijd rustig uit zonder dat het nog veel kansen creëerde. In de allerlaatste minuut moest Mignolet dan toch eens plat op een goeie poging van Mboyo. Voor Club eindigde de match alsnog met een domper. Deli moest in de extra tijd naar de kant met een blessure.

Opdracht volbracht voor de competitieleider, die morgen achteruit kan leunen wanneer Standard en AA Gent elkaar partij geven. Op naar Parijs, waar blauw-zwart straks opnieuw in een andere wereld terechtkomt. Kortrijk moet bezinnen - na de derbyzege tegen Zulte Waregem volgde een 0 op 9.