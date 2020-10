Herfstwandeling op Jan Breydel: Club Brugge verslaat kansloos Anderlecht met 3-0 YP

04 oktober 2020

15u23 94 Club Brugge CLU CLU 3 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Zichzelf in de voet schieten, heet dat dan. Defensief geknoei van Ognjen Vranjes en een domme tackle van Sambi Lokonga in de eigen zestien hebben ervoor gezorgd dat een kansloos Anderlecht vanmiddag verloor op het veld van Club Brugge. In het slot legde Ruud Vormer de 3-0-eindstand vast met een héérlijke vrije schop.

Geen Jérémy Doku bij Anderlecht en dat liet zich zoals verwacht voelen ook. Het eerste kwartier kon paars-wit nog wel gelijke tred houden met blauw-zwart, maar al gauw zouden de Brusselaars de wet van de sterkste ondergaan. Al werd Club wel serieus in het gareel geholpen door Ognjen Vranjes. De Bosniër leverde zomaar in, waarna de bal via Badji - die de geblesseerde Krmencik verving -, De Ketelaere en Vanaken bij Diatta kwam. Die haalde genadeloos de trekker over. Club kreeg in tegenstelling tot Anderlecht nog wel kansen, maar 1-0 was gewoon de ruststand.

Bij de pauze bleven de erg zwakke Zakaria Bakkali en de geblesseerde Hendrik Van Crombrugge in de kleedkamers - Amuzu en Wellenreuther waren hun vervangers - maar nog voor het tactische schaafwerk van Kompany ietwat zichtbaar kon worden, stond de 2-0 al op het bord. Sambi Lokonga miste zijn controle en ging dan domweg in de tackle bij Vormer, waarna Vanaken zijn Gouden Schoen die hij vandaag overhandigd kreeg vanop de stip nog wat extra glans gaf. Goal en assist voor de spelmaker, die in het slot van de match nog een terechte applauswissel kreeg van coach Clement.

De zege van blauw-zwart kwam eigenlijk nooit in het gedrang. Een keer moest Mignolet uitpakken met een dubbele save op pogingen van Tau en Verschaeren en er werd een doelpunt van Amuzu afgekeurd, maar dat was het dan ook namens een onmondig paars-wit. De 17-jarige debutant Arnstad toonde nog niet klaar te zijn voor wedstrijden van dit allooi, terwijl Sambi Lokonga nog tegen een tweede geel karton aanliep. Het werd na een prachtige vrijeschopgoal van Ruud Vormer zelfs nog 3-0, waardoor Club voorlopig alleen tweede is met 18 punten. Anderlecht is na de eerste nederlaag dit seizoen zevende met 13 eenheden.

Lees ook:

Anderlecht en Rennes naderen akkoord over transfer Doku voor 27 miljoen euro, goudhaantje speelt niet meer tegen Club

INTERVIEW. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert geloven niet meer in huidig model van ons profvoetbal: “Club wil vooruit”

Frutos, “100% gelukkig” als assistent van Kompany: “De topper zal niet zo onevenwichtig zijn als velen beweren”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)