Herboren Pozuelo brengt Genk op één punt van zesde plaats Kjell Doms

23u18 0 Photo News Pozuelo voelde zich in zijn sas tegen Club Brugge. Jupiler Pro League Daar zijn ze plots, Racing Genk. Zes op zes tegen Anderlecht en Club Brugge en plots staan ze op een punt van de zesde plaats. In een regie van Alejandro Pozuelo en Ruslan Malinovskyi, zij namen het team op hun rug.

't Moet toch schrikken geweest zijn voor Club Brugge. Als Racing Genk bij de rust op een dubbele voorsprong had gestaan dan had blauw-zwart daar niets tegen in te brengen. Genk was dominant - zoals ze dat graag zien in de Limburgse bestuurskamer - maar vergat vooral om de mogelijkheden om te zetten in doelrijpe kansen. Het overwicht was er constant, maar er werd te slordig mee omgesprongen. De zege op Anderlecht heeft het geloof in eigen kunnen blijkbaar vernieuwd.

Vooral bij de Genkse draaischijven Alejandro Pozuelo en Ruslan Malinovskyi. 'Pozo' straalt opnieuw spelvreugde uit. De wissel tegen Moeskroen en de bijhorende woedeuitbarsting was het dieptepunt. Er zit nog altijd meer afval in het spel van de Spanjaard dan we gewoon zijn, maar beetje bij beetje komt de genialiteit terug. 'The only way is up.' De mooiste aanval van de eerste helft vertrok van zijn voet. Hij zag Colley de ruimte induiken. De Gambiaan legde met een hakje - u leest het goed - terug tot bij Siebe Schrijvers en die tikte opzij voor Samatta. Jammer dat de spits over zijn eigen voeten struikelde, het had ongetwijfeld de goal van de speeldag opgeleverd. De Tanzaniaan oogde een paar keer onbeholpen met het leer aan de voeten. Dan heeft zijn makker Ingvartsen meer techniek, al had de Deen altijd meer moeten doen met een voorzet van Pozuelo. Hij kopte net naast.

De Genkse goal zou er toch komen. Met dank aan de gouden linker van Ruslan Malinovskyi. Na Lovre Kalinic in de Europa League vorig seizoen met AA Gent weet nu ook Ethan Horvath hoe verraderlijk de traptechniek van de Oekraïner is. Malinovskyi stond tegen de zijlijn geplakt maar gaf de bal zo'n zwiep mee dat die aan de tweede paal in doel belandde. Een inschattingsfout van de Brugse doelman, maar geloof ons die hadden er niet veel uitgehaald. Voor Malinovskyi de negende treffer in een Genks shirt, de zesde uit een vrijschop. Bij Stuivenberg maakte de frustratie plaats voor vreugde. Zijn team kreeg eindelijk waar het recht op had. Genk had minder overwicht na rust, maar maakte er in de slotfase wel 2-0 van. Dit keer was Samatta wel bij de pinken en maakte hij zijn vierde goal in drie thuiswedstrijden tegen Club. Weg is de Genkse malaise. Zo snel kan het dus keren in deze knotsgekke competitie.

