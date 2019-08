Herboren KVO smeert KV Mechelen eerste nederlaag aan TTV/LPB

24 augustus 2019

22u15 0 KV Oostende KVO KVO 2 einde 1 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Feest in Oostende, waar het herboren KVO zijn derde seizoensoverwinning beet heeft. Routinier Vandendriessche schonk zijn team in een boeiend duel de zege tegen KV Mechelen, dat naliet alleen leider te worden.

Geen Charleroi - Club dit weekend en dus kon KV Mechelen alleen leider worden. De aanhang was in grote getale afgezakt naar de kust - Malinwa leeft als nooit tevoren. De 20-jarige Van Hoorenbeeck mocht van Vrancken zijn debuut vieren. De nog steeds geblesseerde Bijker, Van Damme en Engvall werden vervangen door Corryn, Vanlerberghe en De Camargo. Bij de thuisploeg kreeg Sylla opnieuw de voorkeur op Guri, net als de herstelde D’haese die Canesin opnieuw naar de bank verwees.

’t Was niet leider Mechelen, wél KV Oostende dat de match meteen in handen nam. Met hoge pressing en een snelle balcirculatie dicteerde de kustploeg 25 minuten lang de wet. Thoelen reageerde scherp op een kopbal van Milovic en een schot van Vandendriessche, twee relatief bescheiden pogingen die niet in verhouding stonden met het veldoverwicht. Het uitvallen van Palaversa, die na doorgaan van Schoofs vervangen moest worden, veranderde evenwel het spelbeeld. In het tweede deel van de eerste helft was KV Mechelen baas - Oostende kwam nog nauwelijks op de andere speelhelft. Net als Oostende slaagde ook Malinwa er niet in honderd procent kansen te creëren. Milovic, Faes en sporadisch eens Dutoit pareerden de vele hoekschoppen, voorzetten en halve kansjes, waardoor het na een boeiende eerste helft nog 0-0 stond.

Na de rust was de match een pak evenwichtiger... en minder beladen. Oostende en Mechelen gingen elk om beurt op zoek naar de voorsprong, maar ook na de pauze waren er nauwelijks uitgespeelde kansen. Toen er na 65 minuten eentje uit de lucht kwam vallen, was het ook meteen raak. Na mistasten van Van Hoorenbeeck was Sakala er als de kippen bij om Thoelen met een mooie plaatsbal in de verste hoek te verschalken. Prima doelpunt van de vleugelspits, die dit seizoen veel beter voor de dag komt dan in zijn eerste jaar in België. De vreugde bij Oostende was van korte duur. Op vrijschop van Kaya kopte Togui de gelijkmaker onhoudbaar voorbij Dutoit. In het slotkwartier was eerst Mechelen dichtbij een tweede goal, maar Dutoit tikte de verraderlijke voorzet van Vanzeir nog net over de lat. Enkele minuten later was het aan de overkant wel prijs. Goeie voorzet van Bataille en dito afwerking van Vandendriessche. Opnieuw was Mechelen meteen dicht bij de gelijkmaker, maar Dutoit had een prima parade in huis op de harde kopbal van De Camargo.

Deze keer hield KV Oostende wel stand, waardoor het zijn derde zege in vijf matchen boekt. Mechelen lijdt op zijn beurt een eerste seizoensnederlaag en kan morgen door Standard voorbijgestoken worden als co-leider in het klassement.