HERBELEEF verdiende zege van Moeskroen tegen zwak Oostende

Moeskroen verraste vriend en vijand in het seizoensbegin, maar na een dramatische reeks van tien matchen zonder zege is l'Excel hélemaal naar beneden getuimeld in het klassement. Van 23 september is het geleden dat de mannen van Rednic nog eens konden winnen (3-2 tegen Eupen). Vanavond komt KV Oostende op bezoek op Le Canonnier. Bij KVO lijkt het degradatiespook verleden tijd, al puurde ook de kustploeg uit de laatste twee matchen maar één punt. Custovic en zijn jongens werden dinsdag ook nog uit de beker geknikkerd door Standard.



Springt KV Oostende over Moeskroen in het klassement, of knopen de Henegouwers eindelijk nog eens aan met een zege? Het antwoord ontdekt u vanaf 20u30 LIVE op HLN.be!