Herbeleef nipte zege van Genk tegen Lokeren

Met nog acht speeldagen voor de boeg is het stilaan moneytime voor Racing Genk. De Limburgers slagen er maar niet in een reeks neer te zetten. Afgelopen weekend gingen Clement en zijn mannen in de eigen Luminus Arena ten onder tegen Anderlecht (0-1). Vanavond staat op Daknam tegen Lokeren al een nieuwe opdracht te wachten. Voor Peter Maes een kans om zijn ex-club een hak te zetten. Maar ook in het Waasland loopt niet alles op wieltjes. Lokeren verloor zondag nog kansloos de Wase derby van AA Gent (3-0). Het verschil tussen Lokeren en Genk, respectievelijk nummers 13 en 9, bedraagt amper 3 punten.



Boekt Racing Genk drie belangrijke punten in de strijd om PO1? Het antwoord ontdekt u vanaf 20u30 LIVE op HLN.be!