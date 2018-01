Herbeleef hoe zwak Club toch nog door het oog van de naald kroop tegen Antwerp

Club Brugge heeft deze 2-2 gelijkgespeeld op het veld van Antwerp. De thuisploeg stond halverwege 2-0 voor na doelpunten van Borges en Owusu, maar twee late doelpunten brachten Club alsnog langszij.



Veel kansen vielen er niet te noteren in de eerste helft, maar de thuisploeg scoorde uit haar eerste kans. Na een hoekschop trapte Borges de 1-0 voorbij debutant Gabulov. Op slag van rust strafte Owusu zwak verdedigen van Club af en kopte hij de 2-0 tegen de touwen.



Wie dacht dat de bezoekers furieus uit de kleedkamer zouden komen, kwam bedrogen uit. Antwerp leunde achteruit en blauw-zwart kon amper kansen creëren. Tot Tomecak in minuut 89 de aansluitingstreffer lukte. Club had bloed geroken en ging door. In de tweede van vier extra minuten frommelde Vormer de bal vanuit buitenspel voorbij Bolat. Antwerp leek op weg naar drie gouden punten in de strijd om Play-Off I, maar moet dus vrede nemen met één punt. Club Brugge telt nu negen punten meer dan eerste achtervolger Charleroi.